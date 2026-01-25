Великата Шифрин си осигури своя 9-ти глобус в слалома с безкомпромисна победа в Чехия

Великата Микаела Шифрин си осигури за девети път в своята кариера малкия кристален глобус в дисциплината слалом в Световната купа по ски алпийски дисциплини с доминанта победа в Шпиндлерув Млин (Чехия).

За нея това беше седма победа в осем слалома през сезона и със сигурност тя беше най-изразителната от всички. Американката си осигури аванс от 1.26 секунди още след първия манш, но въпреки това не намали темпото във втория, в който тя също даде най-доброто време.

Така с общ резултат от 1:37.59 тя победи с 1.67 актуалната световна шампионка Камий Раст (Швейцария), която беше четвърта след първото спускане, но с второто си време във второто се изкачи на втората позиция. Подиума с пасив от 2.18 спрямо победителката оформи Ема Айхер (Германия), а четвърта и пета се класираха Катарина Трупе (Австрия) и Уенди Холденър (Швейцария), които завършиха на съответно 2.21 и 2.35 от Шифрин.

Така преди финалните два слалома за сезона Шифрин води в класирането в дисциплината с актив от 680 точки и аванс от цели 288 пред Раст, която единствена успя да ѝ открадне една победа, триумфирайки в Кранска гора (Словения) в началото на месеца. В битката за второто място световната шампионка има предимство от 134 пункта пред своята сънародничка Холденър.

В генералното класиране за Световната купа водачка отново е Шифрин, която с 1133 точки има преднина от 170 пред Раст. Трета, но на цели 449 пункта от лидерката, е Айхер, което предвещава дуел между Шифрин и Раст до края на кампанията.

Сезонът в Световната купа при дамите продължава идната седмица със стартове в скоростните дисциплини в Кран Монтана (Швейцария). Програмата предвижда в петък да има спускане, а в събота – супергигантски слалом, а това ще са последните състезания преди Олимпийските игри в Милано – Кортина.

Снимки: Gettyimages