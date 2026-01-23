Популярни
"Айброкс" се оказа непревземаема крепост за Лудогорец, българският шампион загуби от Рейнджърс, но шансовете остават – на живо след 1:0
Националният отбор по хокей на лед до 20 години победи убедително Турция

  • 23 яну 2026 | 00:26
  • 119
  • 0
Националният отбор по хокей на лед до 20 години победи убедително Турция

Националният отбор на България по хокей на лед за младежи до 20 години записа втора победа на световното първенство в дивизия III, група "А", което се провежда в Зимния дворец в София, като се наложи над тима на Турция с 6:1 (3:0, 1:1, 2:0).

В първия си мач България победи Белгия с 4:3, а вчера отстъпи пред Тайван с 5:9.

Българите започнаха много убедително, като още в първата третина поведоха с 3:0 след два гола на Александър Станимиров и един на Антъни Тодоров.

Втората част бе по-равностойна, като двата тима си размениха по едно попадение. за родния тим се разписа Александър Стаменов, а почетния гол за отбеляза Емин Инанди.

България завърши триумфално мача с още два гола, дело на Калоян Митриков.

В класирането Тайван води с 9 точки и голова разлика от 32:6. България, Белгия и Турция са с по 5 точки, като нашият тим е с голова разлика 15:13.

Утре отборът почива, а в събота ще играе срещу аутсайдера Босна и Херцеговина, който няма точки в актива си.

