Хокейните национали до 20 години отстъпиха на Тайван

Националният отбор на България по хокей на лед за младежи до 20 години допусна първа загуба на световното първенство в дивизия III, група "А", което се провежда в Зимния дворец в София. Във втората си среща от турнира българите отстъпиха с 5:9 (0:1, 3:4, 2:4) пред тима на Тайван, който оглавява класирането.

Българският отбор загуби и трите периода на мача, но показа битка до последно. По два гола за България в мача вкараха Александър Станимиров и Александър Кожухаров, а веднъж се разписа и Кристиан Пандилов, който бе точен за 1:1 само 12 секунди след началото на втората третина.

За Тайван Куан Чъ Уан реализира хеттрик, а още два гола добави Кай-Юан Чи.

България стартира с победа над Белгия след продължение на Световното

В класирането Тайван води с 6 точки и голова разлика от 24:5. На второ място с 5 точки е Турция, пред Тайланд с 3 точки, България и Белгия с по 2 точки и Босна и Херцеговина без актив.

Следващият мач на националите е в четвъртък от 20:00 часа срещу Турция.

