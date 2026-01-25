Популярни
Фелер прати публиката в Кицбюел в делириум

  • 25 яну 2026 | 15:38
  • 563
  • 1
Фелер прати публиката в Кицбюел в делириум

Местният герой Мануел Фелер изпрати в делириум публиката на пистата "Ханенкайм", печелейки слалома от Световната купа по алпийски ски в знаменития зимен център Кицбюел.

Българският ас Алберт Попов завърши на 22-ро място с изоставане от 2.51 секунди от победителя. Той взе 9 точки за Световната купа и запази 21-вото си място в класирането в дисциплината слалом.

Фелер до последно трябваше да диша тежко за победата си, защото лидерът след първия манш Лоик Меярд се спускаше по обещаващ начин на пистата. В крайна сметка обаче швейцарецът загуби от аванса си във втората част на трасето и финишира втори с пасив от 0.35 секунди. Германецът Линус Щрасер продължи забележителното си постоянство в Кицбюел и отново се качи на подиума на третата позиция с изоставане от 0.53 секунди.

Фелер най-после сбъдна мечтата си (от 11-тия път) да триумфира в Кицбюел с общо време 1:40.06 минути. Той се изравни с Томас Сикора на петото място във вечната класация на австрийците по изкачвания на подиума - 21. Легендата Марсел Хиршер е на първо място по този показател с 65, а той иначе сега се състезава за Нидерландия.

Топ 10 в Кицбюел допълниха Лукас Пинейро, Едуард Халгерг, Арманд Маршан, Танги Неф, Клеман Ноел, Тимон Хауган и Хенрик Кристофершен.

