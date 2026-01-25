Фелер прати публиката в Кицбюел в делириум

Местният герой Мануел Фелер изпрати в делириум публиката на пистата "Ханенкайм", печелейки слалома от Световната купа по алпийски ски в знаменития зимен център Кицбюел.

MANUEL FELLER 🇦🇹 WINS THE SLALOM IN KITZBUEHEL! 🏆



The 2024 Slalom champion is back to his best in Kitzbuehel! 💪



🥈 Loïc Meillard 🇨🇭 (+0.35)

🥉 Linus Strasser 🇩🇪 (+0.53)#FISAlpine #WorldCupKitzbuehel pic.twitter.com/so5bcwnReo — FIS Alpine (@fisalpine) January 25, 2026

Българският ас Алберт Попов завърши на 22-ро място с изоставане от 2.51 секунди от победителя. Той взе 9 точки за Световната купа и запази 21-вото си място в класирането в дисциплината слалом.

Emotional win for Manuel Feller on home snow in Kitzbühel.



Feller 🇦🇹, Meillard 🇨🇭, and Strasser 🇩🇪 1, 2, 3 on the podium. pic.twitter.com/C6jkxvrox9 — Der Pate (@Adeola) January 25, 2026

Фелер до последно трябваше да диша тежко за победата си, защото лидерът след първия манш Лоик Меярд се спускаше по обещаващ начин на пистата. В крайна сметка обаче швейцарецът загуби от аванса си във втората част на трасето и финишира втори с пасив от 0.35 секунди. Германецът Линус Щрасер продължи забележителното си постоянство в Кицбюел и отново се качи на подиума на третата позиция с изоставане от 0.53 секунди.

Manuel Feller wins at home in Kitzbuhel! 💪



The Austrian gets it done in fine style! 💥 pic.twitter.com/kxIvqDS9SU — TNT Sports (@tntsports) January 25, 2026

Фелер най-после сбъдна мечтата си (от 11-тия път) да триумфира в Кицбюел с общо време 1:40.06 минути. Той се изравни с Томас Сикора на петото място във вечната класация на австрийците по изкачвания на подиума - 21. Легендата Марсел Хиршер е на първо място по този показател с 65, а той иначе сега се състезава за Нидерландия.

Топ 10 в Кицбюел допълниха Лукас Пинейро, Едуард Халгерг, Арманд Маршан, Танги Неф, Клеман Ноел, Тимон Хауган и Хенрик Кристофершен.