Станимир Беломъжев спечели бронзов медал в дългата дистанция на Световната купа по ски ориентиране в Батак

Най-успешният български състезател в ски ориентирането Станимир Беломъжев спечели бронзов медал в дългата дистанция от Световната купа, която се проведе в Батак. Двукратният световен шампион демонстрира класа, опит и изключителна устойчивост в масовия старт, като остана в битката за победата до самия финал. Беломъжев финишира трети с време 2:17 часа, само на 7 секунди от победителя Никола Мюлер (Швейцария) и на 4 секунди от сребърния медалист Йорген Баклид (Норвегия).

Успешно беше и българското участие при жените. Антония Григорова записа ново силно класиране, завършвайки осма с 1:40.30 час. Тя изостана с малко под 7 минути от победителката Магдалена Олсон, която се наложи убедително и изпревари с почти 3 минути втората Аманда Или Футка от Финландия. Третата позиция зае Ана Улвенсон от Норвегия, съобщават от БФ Ски ориентиране.