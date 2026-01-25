Алберт Попов: Чувствам се равен на победителите и знам, че съм способен на нещо голямо"

Най-добрият български скиор-алпиец Алберт Попов е уверен, че не отстъпва по нищо на водещите състезатели и се надява да постигне добро класиране на Зимната Олимпиада в Милано и Кортина следващия месец.

Попов завърши на 22-о място на днешния слалом в Кицбюел, а след състезанието разкри, че е лекувал вирус в последните дни.

"В първия манш ските не ми помогнаха в първите два сектора, теренът беше по-агресивен там. Във второто направихме промяна, чувствах се много добре, надявах се на по-голяма разлика и да дръпна по-напред в класирането.

В последните три дни боледувах, един вирус си въртим всички в Световната купа. Идва седващато ми любимо състезание в Шладминг, оставам позитивно настроен и се надявам да покажа какво мога.

В добра форма съм, просто трябва да се случат нещата. Много от хората на подиума днес ги бия на тренировка със секунда понякога. Знам, че мога да бъда бърз, да бъда на подиума. Натрупах опит, вече мога да карам и на меки и лоши условия да постигам резултати, което е огромна стъпка напред", каза Алберт Попов пред пресаташето на българската олимпийската делегация Миляна Велева.

"Чувствам се равен на победителите и знам, че съм способен на нещо голямо. На Олимпиадата се говори, че ще караме на съвсем нова писта в Ливиньо. В началото мислехме, че ще бъде на трасето на спускането, но после казаха, че ще открият нова писта", добави Попов.