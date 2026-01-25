Жюлия Симон спечели масовия старт в Нове Место и записа първа победа за сезона в Световната купа по биатлон

Жюлия Симон записа първата си индивидуална победа за сезона, след като спечели масовия старт на 12.5 километра от Световната купа по биатлон в Нове Место, Чехия. Французойката направи забележителни финални два километра и си осигури втори подиум за годината. Състезателките излязоха от финалната стрелба с лидер Лиза Витоци, но плътно зад гърба на италианката беше френското каре Симон, Осеан Мишелон, Лу Жанмоно и Камий Бенед. Последната бе и единствената без сгрешена стрелба, а останалите имаха по една.

Мишелон поведе след излизането от рубежа и километър преди края бе изпреварена отново от Витоци, но финалните метри бяха за Симон и тя записа победа след 33:39.4 минути. Тя остави на 0.5 секунди зад себе си Мишелон, а Витоци предотврати пълен френски триумф с трето място и 2.7 секунди пасив.

Жанмоно завърши на четвъртото място и увеличи преднината си в генералното класиране. Тя е с 848 точки, следвана от финландката Суви Минкинен с 646. Последната бе шеста днес. Ана Магнусон е трета с 585 точки след 12-ото си място в масовия старт. 12-а в Световната купа в момента пък е днешната победителка Симон с 407 точки.

Това бе последно състезание преди Олимпийските игри. Следващото е насрочено за 11 февруари в Антхолц-Антерселва, а масовият старт ще закрие програмата в биатлона при дамите на 21 февруари.