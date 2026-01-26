Ден 9 на Australian Open - Синер излиза срещу сънародник, американски сблъсък при дамите

В деветия ден на Australian Open ще се изиграят и останалите срещи от осминафиналната фаза при мъжете и дамите. На корта трябваше да се появи и носителят на рекордните 24 титли от “Големия шлем” Новак Джокович, но съперникът му Якуб Меншик се отказа от участие заради коремна травма и 38-годишният сърбин отива на четвъртфинал без игра.

На централния корт “Род Лейвър Арина” ще се изиграят два мача от мъжката схема в понеделник. Не по-рано от 5:00 часа българско време петият поставен Лоренцо Музети се изправя срещу поставения под №9 американец Тейлър Фриц. В последния двубой на корта от програмата за понеделник друг американец - Бен Шелтън (№8), ще премери сили с 12-ия поставен норвежец Каспер Рууд.

Световният №2 и шампион от последните две години Яник Синер пък ще излезе най-рано в 9:00 часа на втория по големина корт “Маргарет Корт Арина” срещу сънародника си от Италия Лучано Дардери (№22).

При дамите предстои изцяло американски сблъсък от 2:30 часа наше време, с който се открива програмата на “Род Лейвър Арина”. №6 в схемата Джесика Пегула се изправя срещу миналогодишната шампионка в Мелбърн Мадисън Кийс (№9). При успех Пегула ще подобри върховото си постижение на Australian Open, тъй като тя е достигала до тази фаза три пъти досега, но никога не я е преминавала.

Световната №2 Ига Швьонтек пък ще има за съперничка, отново на “Род Лейвър Арина”, австралийската квалификантка Мадисън Инглис. Двубоят между двете ще е първи от вечерната сесия и започва не по-рано от 10:00 часа.

На “Маргарет Корт Арина” Елена Рибакина, поставена под №5, излиза срещу 21-та в схемата белгийка Елизе Мертенс. Срещата ще стартира най-рано в 7:00 часа.

На третия по големина корт “Джон Кейн Корт” китайката Ксиню Ванг ще бъде съперничка на поставената под №4 американка Аманда Анисимова.

Днес на Откритото първенство на Австралия ще има и българско участие, тъй като на Корт №8 ще се появи Димитър Кисимов. Той вече отпадна на сингъл при юношите, но ще играе в турнира на двойки с партньора си от Южна Африка Конър Доиг. Двамата ще премерят силите си с представителите на Казахстан Зангар Нурланули и Дамир Жалгасбай, поставени под №6. Мачът е четвърти на Корт №8.