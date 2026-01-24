Популярни
  България с категорична победа срещу Босна и Херцеговина на световното първенство в дивизия III, група "А"

България с категорична победа срещу Босна и Херцеговина на световното първенство в дивизия III, група "А"

  • 24 яну 2026 | 20:16
  • 453
  • 1
България с категорична победа срещу Босна и Херцеговина на световното първенство в дивизия III, група "А"

Националният отбор на България по хокей на лед за младежи до 20 години постигна трета победа на световното първенство в дивизия III, група "А", което се провежда в Зимния дворец в София, като разгроми аутсайдера Босна и Херцеговина с 8:0 (3:0, 3:0, 2:0).

В първия си мач България победи Белгия с 4:3, след това отстъпи пред Тайван с 5:9 и надигра Турция с 6:1.

С хеттрик за успеха се отличи Александър Станимиров, два гола добави Алекс Гурков, а по един добавиха Антъни Тодоров, Александър Кожухаров и Борис Митев.

В класирането Тайван е недостижим на върха с 12 точки и си осигури промоция за по-горната дивизия. България заема втората позиция с 8 точки.

Утре е последният двубой на България в турнира срещу Тайланд.

