  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. България стартира с победа над Белгия след продължение на Световното

България стартира с победа над Белгия след продължение на Световното

  • 20 яну 2026 | 08:31
  • 363
  • 0
България стартира с победа над Белгия след продължение на Световното

България победи Белгия след продължение в първия си мач от Световното първенство по хокей на лед за младежи до 20 години, дивизия ІІІ, група "А", което се провежда в Зимния дворец в София.

Националите спечелиха с 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0). Победното попадение реализира Александър Станимиров в 64:07 минута. Той изравни за 3:3 в 59:31 минута, за да прати двубоя в продължение. Останалите голове за домакините бяха дело на Богомил Диков и Александър Кожухаров.

За Белгия се разписаха Еден Бобер, Тоон Геенен и Фин Грегъри.

Двубоят започна предпазливо като двата отбора не си отбелязаха попадение, въпреки 17-е изстрела към двете врати - 5 за България и 12 за Белгия. Във втората част националите поведоха с гол на Богомил Диков след асистенция на Даян Макмълин, но след това белгийците вдигнаха оборотите и в рамките на половин минута обърнаха нещата в своя полза.

Минута и половина след старта на третата третина Белгия стигна до нов гол, дело на Грегъри. Българите не се предадоха и Александър Кожухаров след асистенция на Богомил Диков намали 7 минути преди края на срещата, а 30 секунди преди сирената Александър Станимиров вдигна трибуните на крака с изравнителен гол след подаване на Антъни Тодоров. В продължението националите се възползваха от психологическото предимство и с втория си гол в мача Александър Станимиров донесе победата за България.

Вратарят Георги Миланов направи 25 спасявания, а отборът игра отлично във всички фази и заслужено стигна до победата.

В другите срещи от деня Тайван разгроми Босна и Херцеговина с 15:0, а Турция победи с 10:1 Тайланд.

Утре България излиза срещу Тайван във втория си мач от надпреварата отново в 20:00 часа.

