Новак Джокович разбра следващия си съперник в Австралия

Лоренцо Мусети победи друг представител на топ 10 — Тейлър Фриц в понеделник на Australian Open, като италианецът се класира за своя четвърти четвъртфинал на турнир от "Големия шлем" и първи в Мелбърн.

Съчетавайки елитно покритие на корта с взривоопасни удари, Мусети постигна победа с 6:2, 7:5, 6:4 на „Род Лейвър Арена“, с което оформи участие на четвъртфиналите и в четирите турнира от "Големия шлем".

„Мисля, че днес сервисът ми работеше наистина добре“, каза Мусети, който записа 13 аса и спечели 84% от точките си при първо подаване. „Смятам, че това беше едно от най-добрите ми представяния по отношение на асовете в кариерата досега, така че съм изключително щастлив.

След като завърших миналия сезон доста късно, целите ми бяха да започна добре тази година, защото никога не бях преминавал първата седмица тук. Финалът в Хонконг, спечелените двойки в Хонконг (с Лоренцо Сонего) и сега четвъртфиналът — за мен това е истинска мечта.“

Поставеният под №5 Мусети си осигури сблъсък с рекордния 10-кратен шампион Новак Джокович, който достигна до тази фаза, след като чехът Якуб Меншик се оттегли заради травма на коремен мускул. Джокович води с 9-1 в съперничеството им и ще влезе в срещата в сряда със серия от шест поредни победи срещу италианеца.

Само два дни след изтощителната петсетова битка от 4 часа и 27 минути срещу Томаш Махач, Мусети не показа видими признаци на умора под следобедното слънце. Италианецът пое инициативата от основната линия, като наниза 33 печеливши удара и използва тежкия си топспин форхенд, за да принуждава Фриц към грешки.

Американецът имаше затруднения в началото със своя обичайно стабилен сервис, като завърши първия сет с едва 42% вкаран първи сервис. Въпреки че с напредването на мача Фриц намери по-добър ритъм при подаването, той не успя да окаже сериозен натиск при ретур (0 от 2 реализирани точки за пробив).

С кинезиологична лента и на двете си коси коремни мускулни области, Фриц повика физиотерапевт при 3:2 във втория сет. Мусети проби американеца на нула при 5:5 по-късно в сета, което му позволи да сервира за аванс от два сета. Италианецът отново проби в първия гейм на третия сет и рядко поглеждаше назад, като затвори мача след 2 часа и 3 минути. При сервиране за победата Мусети запази хладнокръвие, реализирайки три елегантни къси удара, за да вземе гейма на нула.

„Определено подобрих много сервиса си и най-вече се опитвам да бъда по-агресивен с форхенда и да използвам разнообразието си, за да водя играта“, каза Мусети, запитан за промените, които е направил, за да се подобри на твърди кортове. „Както днес — с форхенда да отварям корта и да карам съперника да се движи. Преди започвах разиграванията твърде далеч от основната линия и бях прекалено пасивен. Треньорът ми постоянно ми казва да бъда малко по-агресивен и да поемам инициативата в разиграването. Точно това направих днес.“

През този турнир Мусети се състезава с рекордното за кариерата си №5 място в ранглистата. Миналата година той постигна най-добрия си сезон с 45 победи на ниво тур и участва за първи път във Финалите на АТР. С последната си победа Мусети подобри баланса си срещу Фриц до 4-3, след като американецът го бе победил в Торино през ноември. Успехът на италианеца бе и първата му победа срещу Фриц на хард корт.

Снимки: Imago