Анисимова продължава по план в Мелбърн

Аманда Анисимова се класира за четвъртфиналите нa Australian Open. Четвъртата поставена в схемата се изправи срещу китайката Ксиню Ванг и я победи в два сета - 7:6(4), 6:4.

В следващия кръг Анисимова ще играе срещу Джесика Пегула, която елиминира действащата шамионка в Мелбърн Мадисън Кийс. Ако стигне до победата, 24-годишната тенисистка за трети път в кариерата си ще играе на полуфинал в турнир от “Големия шлем”.

“Чувствам се невероятно. Мачът беше истинска битка. Условията отново бяха трудни, а срещу мен имаше силна съперничка, която никога не бях срещала. Феновете от Китай направиха атмосферата чудесна”, сподели веднага след мача Анисимова.

Финалистката от “Уимбълдън” и US Оpen през миналата година показа здрави нерви в най-напрегнатите моменти. В първия сет двете не стигнаха до пробив, а в тайбрека Анисимова се наложи със 7-4.

Вторият сет стартира с три пробива, като родената в Ню Джърси американка не изпусна водачеството. Нейната опонентка поиска медицински таймаут, а след завръщането си на корта не можа да обърне нещата в своя полза.

Анисимова направи 7 аса и допусна само една двойна грешка. Тя спечели 80% от точките на втори сервис и като цяло игра много стабилно.

Снимки: Gettyimages