Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. След 24 години и 321 ралита серията на М-Спорт в WRC приключи

След 24 години и 321 ралита серията на М-Спорт в WRC приключи

  • 25 яну 2026 | 13:57
  • 1302
  • 0
След 24 години и 321 ралита серията на М-Спорт в WRC приключи

След 24 години и общо 321 ралита серията на М-Спорт, в която задължително взимаше поне една точка в старт от Световния рали шампионат (WRC), достигна до своя край.

Това стана факт, след като и двамата титуляри на М-Спорт отпаднаха от рали „Монте Карло“ в рамките на предпоследния етап. В него и Джошуа Макърлийн, и Джон Армстронг загубиха контрол върху кишата и се удариха в предпазните заграждения край пътя, напускайки надпреварата.

Така за първи път от рали „Великобритания“ през далечната 2001 година няма да има нито един пилот на М-Спорт в зоната на точките. Тогава за тима се състезаваха Колин Макрей и Карлос Сайнц, които катастрофираха, а Марк Хигинс се оттегли от надпреварата.

В рали „Монте Карло“ М-Спорт имаше и трети автомобил, който беше в ръцете на Грегоар Мюнстер. Люксембургския пилот отпадна още в началото на финалния ден с технически проблеми, но той така или иначе не беше номиниран за точки в отборното класиране, така че негово стигане до финала нямаше да направи разлика.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Само три отбора са постигнали минималното тегло на колите

Само три отбора са постигнали минималното тегло на колите

  • 25 яну 2026 | 12:48
  • 2178
  • 1
Още две добри класирания за Рованпера в Нова Зеландия

Още две добри класирания за Рованпера в Нова Зеландия

  • 25 яну 2026 | 12:15
  • 568
  • 0
Ясна е програмата на първия тест за годината във Формула 1

Ясна е програмата на първия тест за годината във Формула 1

  • 25 яну 2026 | 12:04
  • 672
  • 0
Солберг загуби част от преднината си, но все още води комфортно в рали "Монте Карло"

Солберг загуби част от преднината си, но все още води комфортно в рали "Монте Карло"

  • 25 яну 2026 | 11:35
  • 1575
  • 0
Ето какви гуми избраха отборите за теста в Барселона

Ето какви гуми избраха отборите за теста в Барселона

  • 25 яну 2026 | 10:53
  • 989
  • 0
Дон Флавио каза кое е било единственото му условие да се върне в Алпин

Дон Флавио каза кое е било единственото му условие да се върне в Алпин

  • 25 яну 2026 | 10:04
  • 2416
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Тренчин  , Око-Флекс отново е титуляр, а Сангаре на пейката

11-те на Левски и Тренчин  , Око-Флекс отново е титуляр, а Сангаре на пейката

  • 25 яну 2026 | 14:31
  • 2573
  • 0
Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

  • 25 яну 2026 | 10:27
  • 34235
  • 69
Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

  • 25 яну 2026 | 07:45
  • 27999
  • 27
Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

  • 25 яну 2026 | 07:58
  • 22017
  • 30
Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

  • 25 яну 2026 | 07:15
  • 14449
  • 40
Ето какво се случи в ден 8 на Australian Open

Ето какво се случи в ден 8 на Australian Open

  • 25 яну 2026 | 13:40
  • 9134
  • 1