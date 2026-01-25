След 24 години и 321 ралита серията на М-Спорт в WRC приключи

След 24 години и общо 321 ралита серията на М-Спорт, в която задължително взимаше поне една точка в старт от Световния рали шампионат (WRC), достигна до своя край.

Това стана факт, след като и двамата титуляри на М-Спорт отпаднаха от рали „Монте Карло“ в рамките на предпоследния етап. В него и Джошуа Макърлийн, и Джон Армстронг загубиха контрол върху кишата и се удариха в предпазните заграждения край пътя, напускайки надпреварата.

Game over.



Josh McErlean slides out at the end of SS16 😩 crew are OK.🇲🇨 pic.twitter.com/HkahVLq6FY — M-Sport (@MSportLtd) January 25, 2026

Така за първи път от рали „Великобритания“ през далечната 2001 година няма да има нито един пилот на М-Спорт в зоната на точките. Тогава за тима се състезаваха Колин Макрей и Карлос Сайнц, които катастрофираха, а Марк Хигинс се оттегли от надпреварата.

В рали „Монте Карло“ М-Спорт имаше и трети автомобил, който беше в ръцете на Грегоар Мюнстер. Люксембургския пилот отпадна още в началото на финалния ден с технически проблеми, но той така или иначе не беше номиниран за точки в отборното класиране, така че негово стигане до финала нямаше да направи разлика.