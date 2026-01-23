Отборът на Уилямс потвърди, че ще пропусне изцяло теста в Барселона

Отборът на Уилямс потвърди появилите се в медиите спекулации, че няма да участва в предстоящия следващата седмица предсезонен тест на пистата „Каталуния“ край Барселона.

„Уилямс взе решението да не участва в предстоящия следващата седмица шейкдаун тест в Барселона след забавяния в програмата на FW48 и нашето непрестанно търсене на скорост. Вместо това отборът ще направи серия от тестове, включително на виртуална писта през следващата седмица с колата си за 2026, за да се подготви за първия официален тест в Бахрейн и първото състезание за сезона в Мелбърн.



„Нямаме търпение да излезе на пистата в следващите седмици и искаме да благодарим на нашите фенове за тяхната подкрепа. Има много към какво да гледаме през 2026 година“, написаха от Уилямс.

Уилямс ще покаже цветовете си за сезон 2026 на 3 февруари

Отсъствието на британския тим от изпитанията в Барселона със сигурност ще се отрази на неговата подготовка за новия сезон, в който в сила влизат и изцяло новите технически правила, които включват промени по шаситата, аеродинамиката и задвижващите системи. Реално Уилямс ще разполага със само шест дни за подготовка по време на двата тридневни теста, които ще се проведат в Бахрейн идния месец.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages