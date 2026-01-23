Карик за срещата с Арсенал: Очаквам с нетърпение този мач, те имат много силни страни

Временният мениджър на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик заяви, че тимът му се намира в добро положение, а самият той няма търпение да се изправи срещу силен отбор като Арсенал. “Червените дяволи” гостуват на лондончани в неделя от 18:30. Бившият полузащитник посочи, че той и неговият екип искат да мислят дългосрочно, макар че времето им на “Олд Трафорд” е ограничено, тъй като той и помощниците му са начело на 20-кратните шампиони само до края на настоящия сезон.

“Очаквам с нетърпение този мач, това е огромно предизвикателство. Те са много добър отбор, имат страшно много силни страни в играта си и цялата тази съвкупност е причината да са там, където са, а именно на върха и ние сме наясно с това. Нашият отбор също се намира в добро положение и сме нетърпеливи за двубоя. Именно така искаме да изглеждаме с този ентусиазъм, енергия и позитивизъм в играта си. За мен е важно решенията, които взимаме сега, да са дългосрочни, а не да са краткотрайни. За тази седмица или малко повече сме в този процес, аз нося тази отговорност, така че трябва да взимаме правилните решения. С течение на времето ще намерим нашия път,” обясни треньорът.

След това Карик похвали възможностите си в офанзивен план, отбелязвайки, че е доволен от представянето на Брайън Мбемо, който игра на върха на атаката при успеха над Манчестър Сити, но също така посочи положителните качества на всеки един от другите футболисти.

“Брайън Мбемо имаше малко по-свободна роля срещу Манчестър Сити по много причини. Той трябваше да се движи и да запълва различни пространства. Бен Шешко пък е много добър в това да е на самия връх на атаката. Видяхме в последните седмици, че той също се намира в добра форма. Наистина съм впечатлен от начина, по който тренира, използвайки това, което направи в последния месец като трамплин, за да надгражда. Джошуа Зиркзее има по малко от двете. Той може да прави трикове, да пробива, но може и да е на върха на атаката. Това са различни стилове и е страхотно, че имаме тази гъвкавост. Матеус Куня влезе срещу Сити на върха на атаката и също донесе разлика,” заяви Карик.

Накрая той отново коментира отсъствието на Матайс де Лихт, който продължава да се възстановява от проблемите си в гърба и няма да е на разположение още няколко седмици.

“Той имаше забавяне във възстановяването в последно време, малко, но все пак нещата се развиват по-бавно, отколкото би ни се искало. Той се приближава и се надяваме, че в следващите няколко седмици ще се върне и ще бъде готов,” завърши Карик.

Снимки: Gettyimages