  Арсенал
  2. Арсенал
Артета: Искаме да доминираме срещу Манчестър Юнайтед

  • 23 яну 2026 | 17:50
  • 794
  • 3
Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира предстоящия двубой срещу Манчестър Юнайтед в неделя. Лондончани са лидери в Премиър лийг с аванс от седем точки пред Манчестър Сити и Астън Вила. “Червените дяволи” пък показаха ново лице под ръководството на Майкъл Карик и победиха Сити в градското дерби.

“Майкъл (Карик) донесе нови идеи. Интензитетът се повиши. Видя се отношението на играчите и мачът, който изиграха. Очакваме труден двубой и се адаптираме към това. Домакини сме и знаем колко важен двубоя за нас”, сподели Артета.

“Всеки мач е различен. В края на деня индивидуалностите правят разликата. Искаме да доминираме, да наложим нашата игра. Независимо от техния подход, ние искаме да контролираме събитията на терена. Когато има пространства и някои играчи ги използват, те могат да бъдат смъртоносни. Ман Юнайтед има качествата да ти създаде проблеми. Има много спомени от битките между двата отбора. Напрежението, съперничеството, битките - това прави този двубой специален”, допълни той.

Артета коментира изказване на Пеп Гуардиола от по-рано днес, когато сънародникът му заяви, че Арсенал в момента е най-добрият отбор в света: “Не знам. Ние сме отбор, който иска постоянно да се подобрява, но сме далеч от перфектни. Искаме да поддържаме това ниво, но и да се развиваме. Винаги е по-хубаво да чуваш позитивни неща, но бъдеш определян като най-добрият, трябва да спечелиш много неща, а ние не сме го направили. Но имаме цел да сме най-добрата версия на себе си всеки ден. Няма да спрем докато не постигнем това”.

Специалистът даде подробности и за Кай Хавертц, който има нов физически проблем: “Той е много близо. Беше извън игра дълго време, почти година. Сега трябва да сме умни по отношение на натоварванията му. Следващите седмици той ще получи минути. Чакаме за този момент - да имаме конкуренция между трима здрави нападатели. С броя на мачовете те ще имат възможности за изява. Гьокереш започна без предсезонна подготовка, игра много минути и пое много отговорности. Фактът, че имаме други опции, е позитивен за отбора”.

Снимки: Gettyimages

