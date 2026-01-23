Артета: Искаме да доминираме срещу Манчестър Юнайтед

Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира предстоящия двубой срещу Манчестър Юнайтед в неделя. Лондончани са лидери в Премиър лийг с аванс от седем точки пред Манчестър Сити и Астън Вила. “Червените дяволи” пък показаха ново лице под ръководството на Майкъл Карик и победиха Сити в градското дерби.

“Майкъл (Карик) донесе нови идеи. Интензитетът се повиши. Видя се отношението на играчите и мачът, който изиграха. Очакваме труден двубой и се адаптираме към това. Домакини сме и знаем колко важен двубоя за нас”, сподели Артета.

Arteta warns Arsenal face 'lethal' Man United



Mikel Arteta has warned Arsenal must guard against a Manchester United side "lethal" on transitions in Sunday's Premier League clash at Emirates Stadium.https://t.co/HZH0E3XEdt — ESPN Soccer (@ESPNsoccer) January 23, 2026

“Всеки мач е различен. В края на деня индивидуалностите правят разликата. Искаме да доминираме, да наложим нашата игра. Независимо от техния подход, ние искаме да контролираме събитията на терена. Когато има пространства и някои играчи ги използват, те могат да бъдат смъртоносни. Ман Юнайтед има качествата да ти създаде проблеми. Има много спомени от битките между двата отбора. Напрежението, съперничеството, битките - това прави този двубой специален”, допълни той.

Артета коментира изказване на Пеп Гуардиола от по-рано днес, когато сънародникът му заяви, че Арсенал в момента е най-добрият отбор в света: “Не знам. Ние сме отбор, който иска постоянно да се подобрява, но сме далеч от перфектни. Искаме да поддържаме това ниво, но и да се развиваме. Винаги е по-хубаво да чуваш позитивни неща, но бъдеш определян като най-добрият, трябва да спечелиш много неща, а ние не сме го направили. Но имаме цел да сме най-добрата версия на себе си всеки ден. Няма да спрем докато не постигнем това”.

Arteta on Pep Guardiola saying Arsenal are the best team in the world:*



It's always best to hear positive words, and this is a huge compliment. To be that, we need to win many trophies, and that's something we haven't done yet



But our goal is to be at our best every day. And we… pic.twitter.com/MeQj8Jenrx — soccertalk (@SoccerJabber) January 23, 2026

Специалистът даде подробности и за Кай Хавертц, който има нов физически проблем: “Той е много близо. Беше извън игра дълго време, почти година. Сега трябва да сме умни по отношение на натоварванията му. Следващите седмици той ще получи минути. Чакаме за този момент - да имаме конкуренция между трима здрави нападатели. С броя на мачовете те ще имат възможности за изява. Гьокереш започна без предсезонна подготовка, игра много минути и пое много отговорности. Фактът, че имаме други опции, е позитивен за отбора”.

Снимки: Gettyimages