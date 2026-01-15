Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. MotoGP с нови правила за връщане на пистата след падане

MotoGP с нови правила за връщане на пистата след падане

  • 15 яну 2026 | 19:51
От Международната мотоциклетна федерация (ФИМ) обявиха въвеждането на нови правила за пилотите, които искат да се върнат на пистата след падане в MotoGP. Новите ограничения ще важат в случаите, в които двигателят на мотора на съответния пилот е изгаснал след падането.

До момента често се случваше състезателите да се опитват да рестартират своите машини в зоните за сигурност, което излагаше тях и маршалите, които им помагат, на риск, ако друг пилот падне в същия завой. Сега обаче такива машини директно ще бъдат отнасяни от маршалите зад предпазните заграждения.

Там вече пилотите ще имат правото да опитат да рестартират моторите си, използвайки и асистенция от страна на маршалите. Едва след като двигателят бъде стартиран наново, ако това е възможно, пилотът ще има право да се върне в зоната за сигурност, а след това и на пистата.

На теория това би означавало, че след по-тежките падания, след които моторите може да са по-повредени, пилотите изобщо няма да си правят труда се опитват да се върнат с тях на пистата, знаейки, че това ще им коства време. Вместо това те по-скоро ще побързат да се върнат в бокса, за да вземат резервния си мотор, ако това се случи в тренировка или квалификация, а в състезанията ще преустановят участието си.

Снимки: Gettyimages

