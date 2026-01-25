Алпин: Сега Колапинто е много по-зрял, не е детето от миналата година

Главният съветник на Алпин Флавио Бриаторе заяви, че сега Франко Колапинто е много по-зрял спрямо миналата година, когато е бил „дете“.

The moment we introduced A526 to the world 🤩 pic.twitter.com/acve8pvj3h — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 23, 2026

Аржентинецът е на прага на своя първи пълен сезон като титуляр във Формула 1, след като през последните две години направи частични кампании с Уилямс и Алпин. През 2025 година Колапинто, който беше привлечен в Алпин преди малко повече от година, замени Джак Дуън от седмия кръг за сезона, но до края му така и не успя да спечели нито една точка.

Това беше в пълен контраст с представянето му в Уилямс през 2024 година, когато той стигна до Q3 и зоната на точките още във второто си състезание в Азербайджан. Трудностите на Колапинто през сезон 2025 се дължаха и на факта, че Алпин беше един от отборите, които най-рано насочиха своя фокус изцяло върху новите за 2026 година правила и коли.

„Миналата година беше първата на Франко във Формула 1. Имаше огромни очаквания за това и онова. Нещата не бяха контролирани правилно. Тази година на лицето на Франко се вижда, че той е много по-зрял, той вече не е детето, което беше миналата година.



„През зимата работихме много с него. Основният проблем на Франко беше квалификацията, в състезанията той беше бърз, както и Пиер (Гасли). Но в квалификациите той трябва да кара колата с таланта си, а не с емоциите си. Той израства. Много е добър във фабриката. Прекарва много време в симулатора, много време. Прави всичко възможно“, обясни Бриаторе по време на представянето на Алпин в Барселона в петък.