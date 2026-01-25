Барселона приема Овиедо в мач от Ла Лига

Популярни
  • 25 яну 2026 | 08:10
  • 212
  • 1
Барселона посреща последния Овиедо в мач от 21-вия кръг на Ла Лига. Двубоят е в днешния 25-и януари (неделя) от 17:15 часа на стадион "Камп Ноу".

Барселона заема второто място в класирането с 49 точки след изиграни 20 мача, като каталунците са отбелязали впечатляващите 54 гола и са допуснали 22. Те са в отлична позиция в борбата за титлата, демонстрирайки силна офанзивна игра през сезона. От друга страна, Овиедо се намира на последното 20-то място с едва 13 точки от същия брой изиграни срещи. Гостите имат сериозни проблеми в нападение с отбелязани само 11 гола, докато защитата им е допуснала 31. Разликата от 36 точки между двата отбора ясно показва пропастта в класата и формата, като победата е жизненоважна за Овиедо в борбата за оцеляване, докато за Барселона е възможност да затвърди позициите си в челото.

Каталунците паднаха до второто място след вчерашната победа на Реал Мадрид срещу Виляреал, която качи временно "белият балет" на върха и направи задължителна победата на вечния съперник в днешния сблъсък.

Барселона демонстрира отлична форма в последните си пет мача с четири победи и само една загуба. Каталунците впечатлиха с победа като гост срещу Славия (Прага) с 4:2 в Шампионската лига на 21.01.2026 г. Преди това отборът претърпя изненадваща загуба от Реал Сосиедад с 1:2 на 18.01.2026 г. в Ла Лига. Барселона елиминира Расинг Сантандер от Купата на краля с победа като гост с 2:0 на 15.01.2026 г. Впечатляващи бяха и двете победи в Суперкупата на Испания – 3:2 срещу Реал Мадрид на 11.01.2026 г. и разгромното 5:0 срещу Атлетик Билбао на 07.01.2026 г. Овиедо, от своя страна, не е постигнал победа в последните си пет мача, записвайки две загуби и три равенства. Последният им мач завърши със загуба с 3:2 от Осасуна на 17.01.2026 г. Преди това отборът записа две последователни равенства – 1:1 с Бетис на 10.01.2026 г. и 1:1 с Алавес на 04.01.2026 г. Годината започна с безголово равенство 0:0 срещу Селта на 20.12.2025 г., а преди това Овиедо претърпя тежка загуба с 4:0 от Севиля на 14.12.2025 г.

В историята на директните сблъсъци между двата отбора, Барселона има лек превес с три победи срещу две за Овиедо в последните пет срещи. Последният им двубой се състоя на 25 септември 2025 г. в Ла Лига, когато Барселона победи като гост с 3:1. Интересно е, че преди това Овиедо имаше успех на "Камп Ноу" с 1:0 на 27 май 2001 г. По-рано същата година, на 7 януари 2001 г., Барселона спечели като гост с 3:2. Овиедо има и една впечатляваща победа с 3:0 като домакин на 15 април 2000 г. Първата от последните пет срещи между двата отбора се състоя на 5 декември 1999 г., когато Барселона спечели с 3:2 на своя стадион. Всички тези мачове са били в рамките на Ла Лига, което показва дългата история на съперничество между двата клуба в испанския елит.

Маркус Рашфорд се очертава като звездата на Барселона в предстоящия мач. Английският нападател демонстрира отлична форма през сезона, превръщайки се в ключов елемент от офанзивната схема на Ханс-Дитер Флик. Неговата скорост, техника и завършващ удар създават постоянни проблеми за противниковите защити. Рашфорд се адаптира перфектно към стила на игра на каталунците след трансфера си и формира отлично партньорство с Роберт Левандовски и младия талант Ламине Ямал в нападение. За Овиедо, Алберто Рейна е играчът, на когото отборът разчита най-много. Испанският полузащитник е сърцето на тима, опитвайки се да организира атаките и да създава възможности за отбелязване на голове. Въпреки трудния сезон за отбора, Рейна показва характер и лидерски качества на терена. Неговата визия и способност да изпълнява стандартни положения са сред малкото ярки моменти в играта на Овиедо през този сезон. Сблъсъкът между тези два ключови играча може да се окаже решаващ за крайния изход от мача.

