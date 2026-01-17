Осасуна изоставаше на два пъти, но накрая разплака Овиедо

Овиедо, който е на последно място във временното класиране на Ла Лига, изигра силен мач като гост на Осасуна и на два пъти повеждаше, но в крайна сметка загуби 2:3 след гол в добавеното време. Така “сините” записаха 14 пореден мач без победа. Тимът от Памплона пък вече е на пет точки от опасната зона.

Първото полувреме бе много интензивно и равностойно, като двата тима си размениха по едно попадение в края на частта. В 40-ата минута Федерико Виняс даде преднина на гостите, след като засече с глава центриране отляво на Хасан, който пък получи топката след късо изпълнен корнер. В 42-рата минута Анте Будимир прати топката във вратата на Ескандел, но попадението бе отменено заради игра с ръка на нападателя

В самия край на полувремето Будимир все пак изравни след нов удар с глава, засичайки центриране на Галан.

В 66-ата минута Будимир можеше да направи пълен обрат, но поредният му удар с глава срещна гредата. Две минути след това Овиедо отново излезе напред, след като Алберто Рейна бе точен отблизо след разбъркване в наказателното поле. Будимир обаче отново изравни в 76-ата, след като Бойомо свали с глава към него центриране на Гарсия. Този път хърватинът стреля с десния крак за 2:2.

В добавеното време Виктор Муньос донесе победата на Осасуна. Удар на Икер Муньос бе блокиран, след което Виктор Муньос отправи бомбен шут в близкия ъгъл за 3:2.

Домакините завършиха двубоя с човек по-малко, след като в самия край Катена получи директен червен картон за грубо нарушение.

