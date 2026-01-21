Защитник на Лацио ще отиде при Роберто Манчини в Катар

Защитникът на Лацио Алесио Романьоли е на път да се присъедини към катарския Ал-Сад, където наставник е неговият сънародник Роберто Манчини, съобщават Фабрицио Романо и Николо Скира.
Офертата на Ал-Сад към Лацио е в размер на 7,5 млн. евро плюс още 2,5 млн. под формата на бонуси. За италианския бранител пък е приготвен договор до лятото на 2029-а при заплата от 6 млн. евро на сезон. Така 31-годишният Романьоли ще си тръгне след три сезона и половина при “орлите”, за които е изиграл 144 мача със 7 гола и 2 асистенции. Той ще се превърне в поредния ключов играч, който ще напусне “Олимпико” през този месец след нападателя Валентин Кастейянос, продаден на Уест Хам, и халфът Матео Гендузи, преминал във Фенербахче.
Снимки: Gettyimages