  1. Sportal.bg
  2. Лацио
  3. Защитник на Лацио ще отиде при Роберто Манчини в Катар

Защитник на Лацио ще отиде при Роберто Манчини в Катар

  • 21 яну 2026 | 16:52
  • 464
  • 0

Защитникът на Лацио Алесио Романьоли е на път да се присъедини към катарския Ал-Сад, където наставник е неговият сънародник Роберто Манчини, съобщават Фабрицио Романо и Николо Скира.

Офертата на Ал-Сад към Лацио е в размер на 7,5 млн. евро плюс още 2,5 млн. под формата на бонуси. За италианския бранител пък е приготвен договор до лятото на 2029-а при заплата от 6 млн. евро на сезон. Така 31-годишният Романьоли ще си тръгне след три сезона и половина при “орлите”, за които е изиграл 144 мача със 7 гола и 2 асистенции. Той ще се превърне в поредния ключов играч, който ще напусне “Олимпико” през този месец след нападателя Валентин Кастейянос, продаден на Уест Хам, и халфът Матео Гендузи, преминал във Фенербахче.

Снимки: Gettyimages

