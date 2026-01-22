Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лацио
  3. Борнемут е предвидил над 20 милиона за втория вратар на Лацио

  • 22 яну 2026 | 17:03
  • 1084
  • 0
Отборите на Борнемут и Лацио са постигнали споразумение за вратаря Христос Мандас, който ще премине в английския клуб под наем до края на сезона срещу 3-4 млн. евро с опция за закупуване на обща стойност 20 млн. евро, съобщават в Италия. Освен това “черешките” са подготвили петгодишен договор, в случай че гръцкият национал остане за постоянно.

Откакто беше привлечен с трансфер от ОФИ Крит за около 1,3 млн. евро през лятото на 2023-та, 24-годишният Мандас е със статут на резерва на титулярния страж Иван Проведел. Така досега той е изиграл само 33 мача с 27 допуснати гола и 13 сухи мрежи, а през този сезон е изиграл само един двубой, и то за Купата на Италия.

Според Джанлука Ди Марцио в Лацио са набелязали трима негови потенциални заместници: Лоренцо Палмизани от Фрозиноне, Филип Станкович от Венеция, който е син на легендата на Интер Деян Станкович, и Джонатан Клинсман от Чезена, който е син на друга бивша звезда на “нерадзурите”, а именно Юрген Клинсман.

Снимки: Gettyimages

