Комо удари Лацио след гениални отигравания на Нико Пас

Нико Пас се доказа като един от най-талантливите млади футболисти в европейския футбол, след като направи изключителен мач за своя Комо при успеха с 2:0 над Лацио на старта на сезона в Серия “А”. Бившият играч на Реал Мадрид блесна с фамозна асистенция към Анастасиос Дувикас (47’) за първия гол, а после сами заби впечатляващо попадение от пряк свободен удар за 2:0 в 73-тата.

Домакините можеха да се наложат с далеч по-изразителен резултат, защото създадоха куп положения и отправиха 18 удара към вратата. В същото време гостите от Рим не направиха нищо смислено и бяха ограничени до само един точен изстрел.

Важен момент в двубоя край езерото в Комо беше 64-тата минута, когато Тати Кастейянос от Лацио изскочи зад защитата и насочи топката в мрежата, което трябваше да бъде 1:1. От ВАР обаче засякоха, че нападателят на “орлите” се е намирал в положение на засада.

В 77-ата минута пък Мергим Войвода от Комо удари греда.