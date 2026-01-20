Сари: Президентът беше ясен за трансферите и аз се оттеглих

Наставникът на Лацио Маурицио Сари призна след тежката домакинска загуба с 0:3 от Комо, че е оставил клубният президент Клаудио Лотито да се занимава с трансферите на клуба през този месец.

Аржентинското бижу на Комо смълча "Олимпико"

“Това винаги са теоретични дискусии. Трансферният пазар на един клуб е комбинация от технически и финансови нужди. Президентът беше ясен и аз се оттеглих. Важното е да не бъда въвличан в решенията, за да не дойде след това някой и да каже: “Сари направи този избор”, заяви наставникът, който обсъди и снощния мач. “Когато допуснеш гол след две минути срещу такива отбори, мачът става сложен. Първото полувреме не беше толкова зле, колкото изглеждаше. Преди почивката те нахлуха в наказателното ни поле три пъти. Трябва да се запитаме защо допуснахме два гола и дузпа от тези три възможности. Притеснителното е, че получихме попадение от ситуация, която упражнявахме цяла тренировка в четвъртък. Трябва да признаем, че нашите опоненти ни превъзхождаха откъм техническо качество”, продължи Сари.

#Sarri 🎙 "The president is the boss and he says he decides the mercato, that's it. I can take it. He made himself clear so I backed off, I've had such bosses before like ADL. But don't drag me into it when a player arrives, and go Sarri wanted him. He does what he wants." pic.twitter.com/dR6FLSbD2W — LazioLand (@Lazio_Land) January 19, 2026

“Има всякакви трудности, които не правят това, което трябва да свършим, по-лесно. Това е мач, който трябва да те ядоса за една вечер и на сутринта да си по-ентусиазиран за следващия мач. Ако мислим само за трудностите, всичко се превръща в оправдание. Това е отбор, който беше загубил само три мача от последните 18: срещу първия, втория и третия. Така че не можеш да го наречеш демотивиран тим. Момчетата се борят, но Комо са силен отбор със страхотно владеене на топката, като показаха, че са по-добри от нас”, добави той.

Maurizio #Sarri 🎙 "We can't use everything as excuse but we do have thousands of difficulties. Injuries, no reinforcements, starters leaving etc. We need to find strength and move on, get angry. The team fought hard so far, we have to accept this defeat." #LazioComo pic.twitter.com/8mWDc0l8Z9 — LazioLand (@Lazio_Land) January 19, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages