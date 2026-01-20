Популярни
Сари: Президентът беше ясен за трансферите и аз се оттеглих

Наставникът на Лацио Маурицио Сари призна след тежката домакинска загуба с 0:3 от Комо, че е оставил клубният президент Клаудио Лотито да се занимава с трансферите на клуба през този месец.

“Това винаги са теоретични дискусии. Трансферният пазар на един клуб е комбинация от технически и финансови нужди. Президентът беше ясен и аз се оттеглих. Важното е да не бъда въвличан в решенията, за да не дойде след това някой и да каже: “Сари направи този избор”, заяви наставникът, който обсъди и снощния мач. “Когато допуснеш гол след две минути срещу такива отбори, мачът става сложен. Първото полувреме не беше толкова зле, колкото изглеждаше. Преди почивката те нахлуха в наказателното ни поле три пъти. Трябва да се запитаме защо допуснахме два гола и дузпа от тези три възможности. Притеснителното е, че получихме попадение от ситуация, която упражнявахме цяла тренировка в четвъртък. Трябва да признаем, че нашите опоненти ни превъзхождаха откъм техническо качество”, продължи Сари.

“Има всякакви трудности, които не правят това, което трябва да свършим, по-лесно. Това е мач, който трябва да те ядоса за една вечер и на сутринта да си по-ентусиазиран за следващия мач. Ако мислим само за трудностите, всичко се превръща в оправдание. Това е отбор, който беше загубил само три мача от последните 18: срещу първия, втория и третия. Така че не можеш да го наречеш демотивиран тим. Момчетата се борят, но Комо са силен отбор със страхотно владеене на топката, като показаха, че са по-добри от нас”, добави той.

Снимки: Gettyimages

