Николай Грязин се връща в рали „Монте Карло“ утре

Българският пилот Николай Грязин (Ланча, навигатор Константин Александров) ще се върне утре в рали „Монте Карло“ по системата Супер рали.

Грязин отпадна днес в 12 отсечка малко преди финала, като излетя от трасето и затъна в снега на склона до пътя. По колата няма поражения, но двамата нямаха възможност да се върнат на пътя и да продължат.

Солберг има почти 1 минута аванс преди последните 4 отсечки

Преди етап 12 Грязин вървеше втори в WRC2 и се беше доближил на 10,8 секунди от лидера Лео Росел (Ситроен), като беше готов да го изпревари.

С оглед на големите разлики в WRC2 връщането на Грязин макар и с наказанията от днес, ще му позволи да запише точки от първия кръг от сезон 2026 в WRC.

Николай Грязин имаше шанс да поведе, но отпадна

Снимки: Imago