Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Николай Грязин се връща в рали „Монте Карло“ утре

Николай Грязин се връща в рали „Монте Карло“ утре

  • 24 яну 2026 | 21:47
  • 623
  • 0
Николай Грязин се връща в рали „Монте Карло“ утре

Българският пилот Николай Грязин (Ланча, навигатор Константин Александров) ще се върне утре в рали „Монте Карло“ по системата Супер рали.

Грязин отпадна днес в 12 отсечка малко преди финала, като излетя от трасето и затъна в снега на склона до пътя. По колата няма поражения, но двамата нямаха възможност да се върнат на пътя и да продължат.

Солберг има почти 1 минута аванс преди последните 4 отсечки
Солберг има почти 1 минута аванс преди последните 4 отсечки

Преди етап 12 Грязин вървеше втори в WRC2 и се беше доближил на 10,8 секунди от лидера Лео Росел (Ситроен), като беше готов да го изпревари.

С оглед на големите разлики в WRC2 връщането на Грязин макар и с наказанията от днес, ще му позволи да запише точки от първия кръг от сезон 2026 в WRC.

Николай Грязин имаше шанс да поведе, но отпадна
Николай Грязин имаше шанс да поведе, но отпадна
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Макс Верстапен посочи ключов фактор за успех при новите правила във Формула 1

Макс Верстапен посочи ключов фактор за успех при новите правила във Формула 1

  • 24 яну 2026 | 18:13
  • 919
  • 0
Има шанс Фермин Алдегер да е готов за старта на сезона

Има шанс Фермин Алдегер да е готов за старта на сезона

  • 24 яну 2026 | 17:59
  • 344
  • 0
Ландо Норис смята, че не се е променил след драматичната световна титла

Ландо Норис смята, че не се е променил след драматичната световна титла

  • 24 яну 2026 | 17:36
  • 529
  • 0
И Хаас направи шейкдаун на новата кола на „Фиорано“

И Хаас направи шейкдаун на новата кола на „Фиорано“

  • 24 яну 2026 | 17:09
  • 759
  • 0
Бриаторе потвърди, че Хорнър преговаря за дял в Алпин

Бриаторе потвърди, че Хорнър преговаря за дял в Алпин

  • 24 яну 2026 | 16:52
  • 1148
  • 0
Хамилтън получи временен състезателен инженер

Хамилтън получи временен състезателен инженер

  • 24 яну 2026 | 16:31
  • 1090
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците

Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците

  • 24 яну 2026 | 21:27
  • 6210
  • 81
Нов крах за Ливърпул в Премиър лийг

Нов крах за Ливърпул в Премиър лийг

  • 24 яну 2026 | 21:25
  • 22949
  • 78
Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

  • 24 яну 2026 | 18:59
  • 17471
  • 23
ЦСКА се прибра след лагера в Турция

ЦСКА се прибра след лагера в Турция

  • 24 яну 2026 | 21:20
  • 6326
  • 45
Виляреал 0:1 Реал Мадрид, голям пропуск на Морено

Виляреал 0:1 Реал Мадрид, голям пропуск на Морено

  • 24 яну 2026 | 23:12
  • 3851
  • 7
Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

  • 24 яну 2026 | 10:25
  • 30270
  • 42