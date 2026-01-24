Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Солберг има почти 1 минута аванс преди последните 4 отсечки

Солберг има почти 1 минута аванс преди последните 4 отсечки

  • 24 яну 2026 | 21:30
  • 236
  • 0
Солберг има почти 1 минута аванс преди последните 4 отсечки

Оливър Солберг (Тойота) съботните отсечки в рали „Монте Карло“ с аванс от 59,3 секунди пред съотборника си Елфин Еванс и с 1.25,3 минути пред Себастиен Ожие (Тойота).

Солберг остана едва 10-и в последната отсечка за деня по улиците на Монте Карло, която беше спечелена от Адриен Фурмо (Хюндай) и която мина при огромен зрителски интерес и силен дъжд, като феновете видяха няколко завъртания.

Оливър Солберг излетя от пътя, но остана начело в рали „Монте Карло“
Оливър Солберг излетя от пътя, но остана начело в рали „Монте Карло“

Еванс има аванс от 26 секунди пред Ожие преди неделните етапи, които се очаква да са отново много трудни заради силния снеговалеж в планината, който започна в следобедните часове.

Утре по два пъти ще се карат етапите „Кол де Бра – Кабанет“ и „Ла Болен-Весюби – Мулине“, като във втората отсечка е минаването през митичния Кол де Турини, където утре условията ще са много тежки.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Макс Верстапен посочи ключов фактор за успех при новите правила във Формула 1

Макс Верстапен посочи ключов фактор за успех при новите правила във Формула 1

  • 24 яну 2026 | 18:13
  • 714
  • 0
Има шанс Фермин Алдегер да е готов за старта на сезона

Има шанс Фермин Алдегер да е готов за старта на сезона

  • 24 яну 2026 | 17:59
  • 306
  • 0
Ландо Норис смята, че не се е променил след драматичната световна титла

Ландо Норис смята, че не се е променил след драматичната световна титла

  • 24 яну 2026 | 17:36
  • 469
  • 0
И Хаас направи шейкдаун на новата кола на „Фиорано“

И Хаас направи шейкдаун на новата кола на „Фиорано“

  • 24 яну 2026 | 17:09
  • 707
  • 0
Бриаторе потвърди, че Хорнър преговаря за дял в Алпин

Бриаторе потвърди, че Хорнър преговаря за дял в Алпин

  • 24 яну 2026 | 16:52
  • 1039
  • 0
Хамилтън получи временен състезателен инженер

Хамилтън получи временен състезателен инженер

  • 24 яну 2026 | 16:31
  • 999
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците

Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците

  • 24 яну 2026 | 21:27
  • 2126
  • 7
Нов крах за Ливърпул в Премиър лийг

Нов крах за Ливърпул в Премиър лийг

  • 24 яну 2026 | 21:25
  • 14855
  • 60
Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

  • 24 яну 2026 | 18:59
  • 14040
  • 20
ЦСКА се прибра след лагера в Турция

ЦСКА се прибра след лагера в Турция

  • 24 яну 2026 | 21:20
  • 4531
  • 31
Съставите на Виляреал и Реал Мадрид

Съставите на Виляреал и Реал Мадрид

  • 24 яну 2026 | 21:10
  • 1413
  • 1
Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

  • 24 яну 2026 | 10:25
  • 28236
  • 42