Солберг има почти 1 минута аванс преди последните 4 отсечки

Оливър Солберг (Тойота) съботните отсечки в рали „Монте Карло“ с аванс от 59,3 секунди пред съотборника си Елфин Еванс и с 1.25,3 минути пред Себастиен Ожие (Тойота).
Солберг остана едва 10-и в последната отсечка за деня по улиците на Монте Карло, която беше спечелена от Адриен Фурмо (Хюндай) и която мина при огромен зрителски интерес и силен дъжд, като феновете видяха няколко завъртания.
Оливър Солберг излетя от пътя, но остана начело в рали „Монте Карло“
Еванс има аванс от 26 секунди пред Ожие преди неделните етапи, които се очаква да са отново много трудни заради силния снеговалеж в планината, който започна в следобедните часове.
Утре по два пъти ще се карат етапите „Кол де Бра – Кабанет“ и „Ла Болен-Весюби – Мулине“, като във втората отсечка е минаването през митичния Кол де Турини, където утре условията ще са много тежки.
Снимки: Imago