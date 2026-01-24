Солберг има почти 1 минута аванс преди последните 4 отсечки

Оливър Солберг (Тойота) съботните отсечки в рали „Монте Карло“ с аванс от 59,3 секунди пред съотборника си Елфин Еванс и с 1.25,3 минути пред Себастиен Ожие (Тойота).

Солберг остана едва 10-и в последната отсечка за деня по улиците на Монте Карло, която беше спечелена от Адриен Фурмо (Хюндай) и която мина при огромен зрителски интерес и силен дъжд, като феновете видяха няколко завъртания.

Оливър Солберг излетя от пътя, но остана начело в рали „Монте Карло“

Еванс има аванс от 26 секунди пред Ожие преди неделните етапи, които се очаква да са отново много трудни заради силния снеговалеж в планината, който започна в следобедните часове.

Утре по два пъти ще се карат етапите „Кол де Бра – Кабанет“ и „Ла Болен-Весюби – Мулине“, като във втората отсечка е минаването през митичния Кол де Турини, където утре условията ще са много тежки.

Another day done for Solberg, who now stands on the brink of becoming the youngest winner in WRC Rallye Monte-Carlo history. 🙌🏼



He’s survived a dramatic Saturday to hold a commanding 59.3 second lead heading into the final leg.#WRC | #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/wtcqXy3dOD — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 24, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago