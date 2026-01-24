Популярни
Николай Грязин имаше шанс да поведе, но отпадна

  • 24 яну 2026 | 14:50
  • 263
  • 0
Българският пилот Николай Грязин (Ланча, навигатор Константин Александров) отпадна в 12-ата отсечка на рали „Монте Карло“, точно когато получи рален шанс да оглави класирането в WRC2.

Грязин започна съботния ден на първия кръг от Световния рали шампионат на трето място в WRC2, на 41,3 секунди от лидера Лео Росел (Ситроен). Но още в първото минаване на „Ла Бреол“ Грязин съкрати 25 секунди от аванса на Росел-младши и излезе втори в WRC2, на 15,7 секунди от французина.

Във втората отсечка днес атаката на Грязин продължи – той беше с 4,9 секунди по-бърз от Лео и преди второто минаване на „Ла Бреол“ авансът на Росел се сви на 10,8 секунди.

Грязин беше по-бърз от Лео на всички контроли, но малко преди финала излетя от пътя, спусна се по стръмен склон и колата му заседна в снега на около десетина метра под пътя, което означаваше, че състезанието за него приключи.

От началото на деня Йоан Росел (Ланча) спечели първите два етапа, но той участва по системата супер рали, след като се удари в първата отсечка на ралито.

В „Ла Бреол 2“ Роберто Дапра (Шкода) успя да излезе втори пред Ерик Камий (Шкода) в битката за местата на подиума, след отпадането на Грязин.

Снимки: Imago

