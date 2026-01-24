Аксаково надви Ботев (Нови пазар) в голово шоу

В Аксаково, едноименния тим спечели с 4:3 срещу Ботев (Нови пазар) в приятелска среща. Стана зрелищен и коректен двубой. Калоян Цветков допринесе за успеха с хеттрик. Той откри резултата в 13-ата минута. В 36-ата обаче Николай Банов изравни от дузпа. Йордан Атанасов направи обрат – 1:2 в последните секунди на първото полувреме. Цветков обаче бързо върна предимството на домакините с голове в 55-а и 58-ата минута за 3:2. Юношата Добромир Костадинов реализира четвъртото попадение в 80-ата минута. В 87-ата Митко Митков беше точен от дузпа за окончателното 4:3. Всички налични футболисти играха за двата отбора.