Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аксаково
  3. Аксаково стартира в 19:00 часа (програмата за мачовете)

Аксаково стартира в 19:00 часа (програмата за мачовете)

  • 12 яну 2026 | 07:53
  • 182
  • 0
Аксаково стартира в 19:00 часа (програмата за мачовете)

Тази вечер в 19:00 часа, едноименния тим на Аксаково започва подготовката си за пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. 20 футболисти ще участват в първото занимание. Тренировъчният процес ще протича на местната база. В хода му ще се играят приятелки срещи. Между тях ще се проведе и отложения домакински двубой от 15 кръг на първенството срещу Рилци (Добрич).

Програмата за мачовете:

Контроли:

17 януари: Фратрия II (Варна) – Аксаково

24 януари: АксаковоБотев (Нови пазар)

31 януари: Спартак II (Варна) – Аксаково

Североизточна Трета лига – XV кръг – 7 февруари 2026 г., събота, 14:00 ч:

АксаковоРилци (Добрич)

Контрола:

14 февруари: АксаковоОлимпик (Варна)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

СФК Раковски стартира довечера (програмата за контролите)

СФК Раковски стартира довечера (програмата за контролите)

  • 12 яну 2026 | 07:49
  • 189
  • 0
Първа тренировка за ОФК Хасково (програмата за мачовете)

Първа тренировка за ОФК Хасково (програмата за мачовете)

  • 12 яну 2026 | 07:33
  • 263
  • 0
Днес потегля Локомотив Мездра (програмата за контролите)

Днес потегля Локомотив Мездра (програмата за контролите)

  • 12 яну 2026 | 07:30
  • 278
  • 0
В 10:00 часа започва Черноморец Балчик (програмата за мачовете)

В 10:00 часа започва Черноморец Балчик (програмата за мачовете)

  • 12 яну 2026 | 07:27
  • 279
  • 0
Мартин Банев остава в Севлиево

Мартин Банев остава в Севлиево

  • 11 яну 2026 | 19:23
  • 972
  • 0
Още двама пред раздяла със Спартак (Варна)

Още двама пред раздяла със Спартак (Варна)

  • 11 яну 2026 | 18:41
  • 1911
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

  • 11 яну 2026 | 23:04
  • 59527
  • 991
Ливърпул ще търси първа победа за 2026 г. срещу третодивизионния Барнзли

Ливърпул ще търси първа победа за 2026 г. срещу третодивизионния Барнзли

  • 12 яну 2026 | 08:07
  • 322
  • 0
Балкан приема Миньор 2015 в търсене на поредна победа в непревземаемата си крепост

Балкан приема Миньор 2015 в търсене на поредна победа в непревземаемата си крепост

  • 12 яну 2026 | 07:14
  • 2410
  • 0
Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

  • 11 яну 2026 | 23:47
  • 29097
  • 19
Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 65357
  • 52
Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп

Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп

  • 11 яну 2026 | 20:25
  • 25897
  • 52