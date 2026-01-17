Ботев Нови пазар започва в 13:00 часа (програмата за контролите)

Днес в 13:00 часа, Ботев (Нови пазар) ще проведе първата си тренировка за 2026 година. В нея ще участват 20 футболисти. Заниманието дава ход на подготовката за пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. В хода й ще се играят приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

24 януари: Ботев (Нови пазар) – Аксаково (Аксаково)

31 януари: Ботев (Нови пазар) – Олимпик (Варна)

7 февруари: Ботев (Нови пазар) – Фратрия II (Варна)

14 февруари: Ботев (Нови пазар) – Септември (Драгоево, Област Шумен)