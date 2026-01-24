Героя удари Оборище

Сливнишки герой (Сливница) победи Оборище (Панагюрище) с 2:1 в приятелска среща, играна в Требич. Стана интригуваща контрола. Максим Мечикян даде аванс на Героя в 20-ата минута, когато вкара с глава след центриране от корнер. Петко Петков преодоля вратаря на съперника и изравни в 43-ата. Селекцията на Николай Христозов проведе хубава атака от дясно и с шут от дузпата Христо Панчев реализира победното попадение в последните секунди на първото полувреме. След почивката имаше възможности за голове и пред двете врати.