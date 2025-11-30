Струмска слава завърши годината с първа домакинска загуба

Първа домакинска загуба допусна Струмска слава, след като загуби с 1:2 от отбора на Оборище (Панагюрище) в срещата помежду им от 19-ия кръг в първенството на Югозападната Трета лига. В средата на полувремето Георги Мариянов със силен и много добре пласиран удар от около 30 метра откри резултата в полза на "Славата".

Точно преди почивката, след лошо изритана топка от вратаря на гостите - Майкъл Матев, Дани Начев я овладя в половината на Оборище и напредна с нея, стигайки до границата на наказателното поле, където комбинира с Любомир Тодоров, чийто удар завърши в ръцете на вратаря Матев.

Седем минути след почивката бе отсъдена дузпа за Оборище, след като Божидар Христов беше спънат в наказателното поле от вратаря Йордан Димитров. Зад топката застана нападателят Петко Петков, който бе точен от наказателния удар. В последната минута на редовното време, след изпълнение на свободен удар, топката стигна до Люцкан Люцканов, останал непокрит и той отбеляза за 2:1.



Веднага след подновяването на играта, в даденото от съдията продължение бе отсъден свободен удар за "Славата". Георги Янев центрира и Жоро Мариянов от границата на вратарското поле засече топката но ударът му мина на сантиметри над вратата.



Така Струмска слава ще зимува на второ място в класирането на 2 точки от лидера Рилски спортист.