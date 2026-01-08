Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сливнишки герой
  3. Първа тренировка за Сливнишки герой (програмата за контролите)

Първа тренировка за Сливнишки герой (програмата за контролите)

  • 8 яну 2026 | 10:08
  • 203
  • 0

Днес започва подготовката на Сливнишки герой (Сливница) за пролетния полусезон сезон на Югозападната Трета лига. Старши треньорът Николай Христозов събира футболистите си в 15:00 часа. Ще се тренира на местната база. В хода на процеса се планират и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

17 януари: Сливнишки герой (Сливница) – Спортист (Своге)

23 януари: Сливнишки герой (Сливница) - Оборище (Панагюрище)

31 януари: Сливнишки герой (Сливница) - Локомотив (Мездра)

4-10 февруари: Сливнишки герой (Сливница) – търси се съперник  

4-10 февруари: Сливнишки герой (Сливница) – търси се съперник

14 февруари: Сливнишки герой (Сливница) – Ботев (Ихтиман)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Славия обяви първото си зимно попълнение

Славия обяви първото си зимно попълнение

  • 7 яну 2026 | 18:42
  • 16208
  • 2
Дунав очаква още един нов до дни

Дунав очаква още един нов до дни

  • 7 яну 2026 | 18:32
  • 2383
  • 0
Ботев (Враца) взе футболисти от ЦСКА

Ботев (Враца) взе футболисти от ЦСКА

  • 7 яну 2026 | 18:31
  • 23633
  • 10
Боби е със стабилни жизнени показатели, но не е комуникативен, сподели човек от "Национали 94"

Боби е със стабилни жизнени показатели, но не е комуникативен, сподели човек от "Национали 94"

  • 7 яну 2026 | 18:20
  • 26245
  • 35
Бивш национал подсили Гигант

Бивш национал подсили Гигант

  • 7 яну 2026 | 18:18
  • 4866
  • 1
Етър представи юноша на Левски

Етър представи юноша на Левски

  • 7 яну 2026 | 17:34
  • 3752
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров в битка за място на 1/4-финалите в Бризбън

Григор Димитров в битка за място на 1/4-финалите в Бризбън

  • 8 яну 2026 | 10:32
  • 4537
  • 9
Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

  • 7 яну 2026 | 22:48
  • 38422
  • 61
Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

  • 7 яну 2026 | 23:40
  • 16917
  • 16
Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

  • 7 яну 2026 | 23:00
  • 15592
  • 15
Фрапантни пропуски и колеблива защита доведоха до нова загуба на точки за Ман Сити

Фрапантни пропуски и колеблива защита доведоха до нова загуба на точки за Ман Сити

  • 7 яну 2026 | 23:27
  • 28155
  • 34
Ман Юнайтед отново не успя да бие слабак и след Аморим, макар да осъществи пълен обрат

Ман Юнайтед отново не успя да бие слабак и след Аморим, макар да осъществи пълен обрат

  • 8 яну 2026 | 00:14
  • 25721
  • 26