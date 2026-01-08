Първа тренировка за Сливнишки герой (програмата за контролите)

Днес започва подготовката на Сливнишки герой (Сливница) за пролетния полусезон сезон на Югозападната Трета лига. Старши треньорът Николай Христозов събира футболистите си в 15:00 часа. Ще се тренира на местната база. В хода на процеса се планират и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

17 януари: Сливнишки герой (Сливница) – Спортист (Своге)

23 януари: Сливнишки герой (Сливница) - Оборище (Панагюрище)

31 януари: Сливнишки герой (Сливница) - Локомотив (Мездра)

4-10 февруари: Сливнишки герой (Сливница) – търси се съперник

14 февруари: Сливнишки герой (Сливница) – Ботев (Ихтиман)