Николай Христозов: Представихме се на приливи и отливи

  1. Sportal.bg
  2. Сливнишки герой
  • 3 дек 2025 | 13:49
  • 241
  • 0
Сливнишки герой (Сливница) e 12-и след изиграването на есенния полусезон в Югозападната Трета лига. Старши треньора Николай Христозов коментира представянето пред Sportal.bg.

„Бяхме на приливи и отливи през първата половина на настоящото първенство. Стартирахме добре. След това настъпи срив. Причините са известни – кадрови проблеми. Не се събирахме в оптимален състав, защото имахме наказани, болни, контузени, младите започнаха училище, а останалите бяха ангажирани с работата си. Доволен съм от старанието на футболистите. Дадохме шанс и на млади момчета. Логично е да има амплитуди в представянето им, защото нямат опит. Надявам се през втората половина на сезона да се представим по-добре“.

