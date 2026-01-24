Макс Верстапен посочи ключов фактор за успех при новите правила във Формула 1

Бившият световен шампион Макс Верстапен определи способността на пилотите „бързо да се адаптират“ към новите болиди като „много важен“ фактор за предстоящия сезон, в който Формула 1 ще въведе новите правила си за задвижващите системи.

Формула 1 предприема най-голямата си регулаторна промяна, включваща задвижващи агрегати с разпределение на мощността 50/50 между двигател с вътрешно горене и електрическа енергия. Тези изменения принуждават всички отбори да започнат от нулата, особено Ред Бул, който за първи път в историята си ще използва собствен двигател, развит съвместно с Форд Пърформанс.

Всички 22 пилоти ще трябва да усвоят изцяло нови системи не само от гледна точка на управлението на болида, но и по отношение на разгръщането на енергията и управлението на батерията.

Запитан как новите правила могат да му бъдат от полза, Верстапен заяви пред Bloomberg: „Честно казано, нямам представа.“

„Дори не съм направил толкова много обиколки в симулатора. Така че за мен, просто ще видя какво ще се случи, когато седна в колата. Мисля, че това, което винаги е много важно за един пилот, е да можеш бързо да се адаптираш към ситуацията, в която се намираш, независимо дали става въпрос за настоящ автомобил, който познаваш отдавна, или за напълно нов.“

„Просто трябва да можеш да се адаптираш бързо, да учиш бързо, защото мисля, че и колите ще се развиват много бързо. Но, да, честно казано, не съм твърде притеснен за това.“

