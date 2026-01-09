Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Иван Иванов спечели 3-часова драма в академията на Рафа Надал

Иван Иванов спечели 3-часова драма в академията на Рафа Надал

  • 9 яну 2026 | 16:02
Иван Иванов спечели 3-часова драма в академията на Рафа Надал

Иван Иванов се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове за мъже в Манакор (Испания) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 8 елиминира третия в схемата Йосип Шимунджа (Хърватия) с 6:7(8), 6:4, 6:2 след малко повече от три часа игра. Надпреварата се провежда в Академията на местната легенда Рафаел Надал, където Иванов тренира от повече от три сезона.

17-годишният българин, който е водач в световната ранглиста при юношите, навакса ранен пробив пасив, а при 5:4 пропусна три сетбола при подаване на съперника и още три при 6:5 гейма. Така се стигна до тайбрек, в който 21-годишният левичар Шимунджа навакса пасив от 1:4, след което отрази седми сетбол на българина при 6:7 точки и стигна до успеха с 10:8.

Иванов успя да изравни резултата в сетовете след ключов пробив в деветия гейм на втората част, а след ранен брейк в третата той овладя контрола върху мача и до края доминираше.

Така за място на финала Иванов, 942-и в класацията на АТР, ще играе утре срещу втория в схемата Иманол Лопес Морийо (Испания). 26-годишният Морийо е 665-и в света в момента. Двамата не са се срещали досега.Иван Иванов има една титла при мъжете във веригата на Международната федерация по тенис ITF от състезание от същия ранг в Сентендре (Унгария) през май миналата година.

