Намери се кой да спре победната серия на Алкарас

Перфектният старт на Карлос Алкарас за сезон 2026 приключи. Даниил Медведев изненада испанеца с 6:3, 7:6(3) в Индиън Уелс, като прекъсна серията от 16 поредни победи на световния №1 и му нанесе първата загуба за сезона на полуфиналите на турнира от сериите "Мастърс".

„Когато играеш срещу някой като Карлос, се срещате много пъти и губиш много пъти“, каза Медведев. „Той е невероятен играч с невероятни удари, защита, атака, ретур – всичко. Така че трябва да си на най-доброто си ниво.“

Медведев контролираше мача с агресивна игра и показа тениса, с който някога достигна до №1 в света. Във втория сет, след като допусна ранен пробив и по-късно бе изправен пред два сетбола при 4:5, Медведев сервира уверено и принуди Алкарас да сбърка и в двата случая, като не му даде шанс за обрат. Руснакът спаси четири от петте точки за пробив, пред които беше изправен, и реализира и двете възможности, които създаде. Той също така спечели 74% от точките на втори сервис (23/31).

Спокойствието на 30-годишния тенисист в ключовите моменти се оказа решаващо, което му позволи да затвори мача в два сета за 1 час и 37 минути и да вземе реванш срещу испанеца, който го победи на финалите в Индиън Уелс през 2023 и 2024 година.

„Във втория сет просто се опитвах да се задържа в мача колкото мога“, каза Медведев. „Но играя страхотен тенис и съм изключително щастлив да победя толкова силен играч като него.“

Твърде лесно за Синер по пътя към финала в Индиън Уелс

С тази победа Медведев се класира за първия си финал на "Мастърс", откакто достигна мача за титлата в Индиън Уелс през 2024 г. Бившият №1 в света ще се изправи срещу Яник Синер в неделния финал, като италианецът води с 8-7 в преките им двубои.

С успеха си над Алкарас Медведев записа 18-ата си победа за сезона - най-много в тура до момента. Това ще бъде третият му финал за кампанията, като той ще се опита да запази перфектния си баланс във финалите през 2026, след като вече триумфира на ATP 250 турнира в Бризбън и на ATP 500 турнира в Дубай.

Финалът в неделя ще бъде първата среща между Синер и Медведев от Финалите на АТР 2024. И двамата тенисисти все още не са загубили сет в турнира в Калифорния. Медведев вече има 18 поредни спечелени сета, серия, започнала още в началото на битките в Дубай.

„Ако успея да запазя нивото, което показах през целия турнир, а дори да го повиша, ще имам своите шансове“, каза той.

Снимки: Imago