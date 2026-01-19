Популярни
  • 19 яну 2026 | 16:54
  • 497
  • 0
Славия продължава да се поти, Балов се завърна

Славия проведе следобедна тренировка в района на Анталия, където лагеруват "белите". Заниманието беше изгледано от клубния президент Венцеслав Стефанов. В сметките на наставника на тима Ратко Достанич се завърна крилото Кристиян Балов, който изкара настинка в предишните дни.

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас
Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Младият футболист вече се готви пълноценно заедно със своите колеги. Отборът от софийския квартал "Овча купел" завърши 1:1 в първата си проверка за годината, като след два дни момчетата на Достанич ще има втори тест - срещу Енисей. След това "белите" ще имат още три контролни срещи на турска земя.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия

