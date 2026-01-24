Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нефтохимик
  3. Созопол подчини Нефтохимик

Созопол подчини Нефтохимик

  • 24 яну 2026 | 14:13
  • 592
  • 0
Созопол подчини Нефтохимик

В Созопол, едноименния тим спечели с 1:0 срещу Нефтохимик (Бургас) в приятелска среща. Диян Молдованов осигури успеха с гол от дузпа в 86-ата минута. Секунди по-рано отборът му проведе бърза атака, прекъсната с нарушение в наказателното поле срещу Димитър Жеков. Домакините бяха по-дейния отбор в контролата. През първото полувреме създадоха повече голови положения. След почивката треньорите пуснаха в игра всичките си футболисти. Играта пак беше динамична. Бургазлии на два пъти бяха много близо до попадение. В единия случай уцелиха и гредата.  

Снимка: ФК Созопол - фейсбук

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Узбеки нанесоха втора загуба на Добруджа в Турция

Узбеки нанесоха втора загуба на Добруджа в Турция

  • 24 яну 2026 | 15:14
  • 1790
  • 0
Коуто: Ще се борим за титлата

Коуто: Ще се борим за титлата

  • 24 яну 2026 | 13:25
  • 701
  • 1
Ботев прекрати предсрочно лагера си в Анталия заради лошо време

Ботев прекрати предсрочно лагера си в Анталия заради лошо време

  • 24 яну 2026 | 13:02
  • 4570
  • 21
Обявен за ново попълнение не дойде в Черноломец

Обявен за ново попълнение не дойде в Черноломец

  • 24 яну 2026 | 12:49
  • 901
  • 1
Локомотив (София) иска да привлече португалски халф

Локомотив (София) иска да привлече португалски халф

  • 24 яну 2026 | 12:08
  • 1463
  • 0
Отложиха контролата на Ботев (Враца)

Отложиха контролата на Ботев (Враца)

  • 24 яну 2026 | 11:33
  • 754
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев прекрати предсрочно лагера си в Анталия заради лошо време

Ботев прекрати предсрочно лагера си в Анталия заради лошо време

  • 24 яну 2026 | 13:02
  • 4570
  • 21
Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 40489
  • 35
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 26962
  • 55
Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

  • 24 яну 2026 | 08:31
  • 10827
  • 2
Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

  • 24 яну 2026 | 09:10
  • 18877
  • 16
Всички резултати от ден 7 на Australian Open

Всички резултати от ден 7 на Australian Open

  • 24 яну 2026 | 10:23
  • 11257
  • 1