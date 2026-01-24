Созопол подчини Нефтохимик

В Созопол, едноименния тим спечели с 1:0 срещу Нефтохимик (Бургас) в приятелска среща. Диян Молдованов осигури успеха с гол от дузпа в 86-ата минута. Секунди по-рано отборът му проведе бърза атака, прекъсната с нарушение в наказателното поле срещу Димитър Жеков. Домакините бяха по-дейния отбор в контролата. През първото полувреме създадоха повече голови положения. След почивката треньорите пуснаха в игра всичките си футболисти. Играта пак беше динамична. Бургазлии на два пъти бяха много близо до попадение. В единия случай уцелиха и гредата.

Снимка: ФК Созопол - фейсбук