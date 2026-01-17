ФК Ямбол и Нефтохимик завършиха наравно

1:1 приключи приятелската среща в Ямбол между едноименния тим и Нефтохимик (Бургас). Стана равностоен мач. Домакините повече владееха инициативата. Добромир Димитров им даде преднина с попадението си в 58-ата минута. В 64-ата Радослав Иванов изравни. По още едно положение за гол имаше пред вратите. Треньорите пуснаха в игра всичките си футболисти. За бургазлии минути записаха родените през 2008, 2009 и 2010 година Мартин Николов, Максим Киряков, Венелин Янев, Велислав Иванов и Стилиян Гангаров.

Снимки: ФК Ямбол 1915 - фейсбук