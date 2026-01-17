"Акулите" разкъсаха Созопол, двама от новите дебютираха с гол

Черноморец победи убедително Созопол с 5:0 в контролна среща, играна в Сливен. Резултатът бе открит в 22-рата минута, когато Жулиян Иванов се разписа за 1:0. Това бе и първи мач за новото попълнение на "акулите".

Само 180 секунди по-късно Димитър Костадинов удвои аванса на бургазлии, а в даденото продължение на първата част Крис Добрев оформи класическото 3:0.

В 65-ата минута Черноморец увеличи аванса си. Новото попълнение Зак Пауло Пиплица вкара първия си гол със синия екип още в първия си мач, с което направи резултата 4:0. Мариян Димитров оформи крайното 5:0 в 76-ата минута.