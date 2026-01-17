Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски с първа загуба на лагера в Турция - на живо след 1:2 срещу сръбския Войводина
  1. Sportal.bg
  2. Черноморец (Бургас)
  3. "Акулите" разкъсаха Созопол, двама от новите дебютираха с гол

"Акулите" разкъсаха Созопол, двама от новите дебютираха с гол

  • 17 яну 2026 | 16:52
  • 474
  • 0
"Акулите" разкъсаха Созопол, двама от новите дебютираха с гол

Черноморец победи убедително Созопол с 5:0 в контролна среща, играна в Сливен. Резултатът бе открит в 22-рата минута, когато Жулиян Иванов се разписа за 1:0. Това бе и първи мач за новото попълнение на "акулите".

Само 180 секунди по-късно Димитър Костадинов удвои аванса на бургазлии, а в даденото продължение на първата част Крис Добрев оформи класическото 3:0.

"Акулите" се подсилиха с дефанзивен халф
"Акулите" се подсилиха с дефанзивен халф

В 65-ата минута Черноморец увеличи аванса си. Новото попълнение Зак Пауло Пиплица вкара първия си гол със синия екип още в първия си мач, с което направи резултата 4:0. Мариян Димитров оформи крайното 5:0 в 76-ата минута.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (София) се готви на пълни обороти в Анталия

Локо (София) се готви на пълни обороти в Анталия

  • 17 яну 2026 | 13:37
  • 949
  • 9
Локо (ГО) представи първото си ново попълнение

Локо (ГО) представи първото си ново попълнение

  • 17 яну 2026 | 13:32
  • 1308
  • 1
Вихрен и Струмска слава не успяха да се победят в контрола

Вихрен и Струмска слава не успяха да се победят в контрола

  • 17 яну 2026 | 13:27
  • 1225
  • 0
Пирин взе защитник от Ботев (Враца)

Пирин взе защитник от Ботев (Враца)

  • 17 яну 2026 | 13:27
  • 1680
  • 1
Пропадна контролата между Монтана и Спартак (Плевен)

Пропадна контролата между Монтана и Спартак (Плевен)

  • 17 яну 2026 | 13:22
  • 1160
  • 0
Стартира ежегодната серия от срещи на БФС с клубове от страната

Стартира ежегодната серия от срещи на БФС с клубове от страната

  • 17 яну 2026 | 13:13
  • 736
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 47201
  • 89
ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

  • 17 яну 2026 | 17:15
  • 41747
  • 77
Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

  • 17 яну 2026 | 16:26
  • 34642
  • 116
Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

  • 17 яну 2026 | 16:56
  • 20230
  • 51
Ливърпул 0:0 Бърнли, спасяване на Дубравка

Ливърпул 0:0 Бърнли, спасяване на Дубравка

  • 17 яну 2026 | 16:14
  • 3526
  • 4
Томахавките са заровени - националният селекционер гледа Вуцов и Левски

Томахавките са заровени - националният селекционер гледа Вуцов и Левски

  • 17 яну 2026 | 15:09
  • 6371
  • 5