Манчестър Сити приема костеливия орех Уулвърхамптън в опит да спре кризата

  • 24 яну 2026 | 06:42
  • 639
  • 2

Манчестър Сити ще посрещне Уулвърхамптън на стадион "Етихад" в мач от Премиър лийг. Срещата е насрочена за днешния 24-и януари (събота) за 17:00 часа българско време. Двубоят ще бъде ръководен от съдията Фарай Халам. Това е важен мач и за двата отбора, които се намират в коренно различни ситуации в класирането на английския елит.

Манчестър Сити заема второто място в класирането с 43 точки след изиграни 22 мача, като "гражданите" са отбелязали 45 гола и са допуснали 21. Отборът на Пеп Гуардиола се бори за титлата и всяка точка е от изключително значение в този етап на сезона. От друга страна, Уулвърхамптън е в тежка ситуация, заемайки последното 20-то място с едва 8 точки от същия брой мачове. "Вълците" имат сериозни проблеми в защита, допускайки 41 гола, докато са отбелязали само 15. Разликата от 35 точки между двата отбора показва огромната пропаст в класата и формата, като победата е жизненоважна за гостите в борбата им за оцеляване.

Манчестър Сити преминава през неочаквано трудна серия с две последователни загуби в последните си мачове. "Гражданите" отстъпиха с 3:1 срещу Бодьо/Глимт в Шампионската лига на 20.01.2026 г., а преди това загубиха градското дерби срещу Манчестър Юнайтед с 2:0 на 17.01.2026 г. Преди тези неуспехи, отборът на Гуардиола записа две победи - срещу Нюкасъл с 2:0 в Карабао Къп на 13.01.2026 г. и впечатляващ разгром с 10:1 над Екзитър във ФА Къп на 10.01.2026 г. В последния си мач в Премиър лийг преди дербито с Юнайтед, Сити завърши наравно 1:1 с Брайтън на 07.01.2026 г. Уулвърхамптън показва изненадващо добра форма за последно място, с две равенства и две победи в последните си пет мача. "Вълците" завършиха 0:0 срещу Нюкасъл на 18.01.2026 г., преди това разгромиха Шрюсбъри с 6:1 във ФА Къп на 10.01.2026 г. Отборът на Роб Едуардс записа равенство 1:1 с Евертън на 07.01.2026 г., победа с 3:0 над Уест Хам на 03.01.2026 г. и равенство 1:1 с Манчестър Юнайтед на 30.12.2025 г.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Манчестър Сити има категорично предимство с четири победи срещу една за Уулвърхамптън. Последната среща се състоя на 16 август 2025 г., когато "гражданите" разгромиха "вълците" като гост с 4:0 в мач от Премиър лийг. Преди това, на 2 май 2025 г., Сити победи с минималното 1:0 на "Етихад". На 20 октомври 2024 г. "гражданите" отново триумфираха с 2:1 като гост, а на 4 май 2024 г. постигнаха убедителна победа с 5:1 на своя стадион. Единствената победа за Уулвърхамптън в този период дойде на 30 септември 2023 г., когато "вълците" изненадаха шампионите с 2:1 на своя терен.

Ерлинг Холанд продължава да бъде основната офанзивна заплаха за Манчестър Сити. Норвежкият нападател е в центъра на атакуващите действия на отбора и неговата голова форма е от решаващо значение за амбициите на "гражданите" в борбата за титлата. Холанд има впечатляващ голов актив срещу Уулвърхамптън в предишните им срещи и ще търси да увеличи своята статистика в предстоящия двубой. От страна на гостите, бразилският полузащитник Андре се очертава като ключова фигура. Младият талант, роден през 2001 г., се превърна в двигател на полузащитата на "вълците" със своите технически умения и визия. Неговата способност да свързва защитата с нападението е от съществено значение за отбора на Роб Едуардс, особено в мачове срещу елитни противници като Манчестър Сити.

