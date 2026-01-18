Нюкасъл отново се провали като гост, "вълците" без поражение в пореден мач

Нюкасъл завърши наравно 0:0 в гостуването си на Уулвърхамптън в мач от 22-ия кръг на Премиър лийг. По този начин”свраките” прекъснаха серията си от три последователни победи в първенството, а “вълците” от своя страна запазиха положителната тенденция и вече нямат поражение в четири поредни мача. Двата тима изиграха атрактивен двубой под проливния дъжд на “Молиню”, но така и не успяха да си отбележат попадение. Гостите имаха преимущество през почти цялата среща, но в крайна сметка бяха принудени да се задоволят само с точка.

Те започнаха по-добре срещата и след четвърт час игра Ник Волтемаде стрела с глава над напречната греда. Първият точен изстрел в срещата дойде малко преди изминаването на половин час игра, когато Матеус Мане от другата страна на игралното поле отправи удар, който не затрудни Ник Поуп. В края на първата част Уго Буено бе много близо до това да изведе домакините напред, но от близко разстояние не успя да уцели рамката на вратата.

След почивката Еди Хау пусна в игра Луис Майли, Антъни Еланга и Йоан Уиса в опит да внесе повече енергия и разнообразие в предни позиции. Една от най-добрите ситуации пред “свраките” дойде десетина минути преди края на срещата, когато Киърън Трипиър стреля опасно от фал, но кълбото отиде от външната страна на мрежата. В заключителните минути от Нюкасъл се хвърлиха в още по-сериозни атаки, но и няколкото добри намеси на Жозе Са предотвратиха попадение, като по този начин равенството се запази до последния съдийски сигнал.

Това бе пореден неубедителен двубой за възпитаниците на Еди Хау, които имат едва две победи в 11 двубоя като гост през този сезон. С точката от днешната среща те изпревариха своя местен съперник Съндърланд и се изкачиха до осмата позиция. От своя страна Уулвърхамптън продължава да е на дъното в класирането на шест точки от предпоследния Бърнли.

