Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Николай Грязин е на 1,7 секунди от второто място в рали „Монте Карло“

Николай Грязин е на 1,7 секунди от второто място в рали „Монте Карло“

  • 23 яну 2026 | 20:46
  • 359
  • 0
Николай Грязин е на 1,7 секунди от второто място в рали „Монте Карло“

Българският пилот Николай Грязин (Ланча, навигатор Константин Александров) завърши на трето място в WRC2 петъчните отсечки от рали „Монте Карло“, първи кръг от Световния рали шампионат.

Грязин е само на 1,7 секунди от другия ранен лидер Ерик Камий (Шкода), който от своя страна е на 39,6 секунди от водача Лео Росел (Ситроен).

Солберг продължава да води комфортно, Ожие почти догони Еванс за 2-то място
Солберг продължава да води комфортно, Ожие почти догони Еванс за 2-то място

Грязин започна деня на 4-о място, а в трите сутрешни отсечки се изкачи на втората позиция. Но във втората следобедна отсечка с дължина 28,7 километра Камий записа най-доброто време, а Грязин остана 4-и в етапа и Ерик мина пред него на второто място.

В последната отсечка за деня Грязин сви разликата с Камий от 4,1 на 1,7 секунди, като на финала французинът обясни, че предпочита да не поема повече рискове, тъй като иска да стигне до финала на състезанието.

Николай Грязин излезе втори в WRC2 в рали “Монте Карло”
Николай Грязин излезе втори в WRC2 в рали “Монте Карло”

Утре програмата на рали „Монте Карло“ включва само 4 отсечки, като тук са двете минавания на „Ла Бреол“ (29,93 км), както и етапът на трасето за Формула 1 по улиците на Монте Карло, който стартира в 19:30 часа българско време.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Валтери Ботас се обяви за австралиец

Валтери Ботас се обяви за австралиец

  • 23 яну 2026 | 17:58
  • 1104
  • 0
Васьор каза кога ще тества Ферари в Барселона

Васьор каза кога ще тества Ферари в Барселона

  • 23 яну 2026 | 17:29
  • 717
  • 0
ФИА и производителите не намериха решение за спорните двигатели на Мерцедес

ФИА и производителите не намериха решение за спорните двигатели на Мерцедес

  • 23 яну 2026 | 16:59
  • 3595
  • 3
По-прости правила за битката между Норис и Пиастри в Макларън

По-прости правила за битката между Норис и Пиастри в Макларън

  • 23 яну 2026 | 16:01
  • 839
  • 0
Трикратен победител в Льо Ман ще оглави програмата за млади пилоти на Ауди

Трикратен победител в Льо Ман ще оглави програмата за млади пилоти на Ауди

  • 23 яну 2026 | 15:54
  • 877
  • 0
Отборът на Уилямс потвърди, че ще пропусне изцяло теста в Барселона

Отборът на Уилямс потвърди, че ще пропусне изцяло теста в Барселона

  • 23 яну 2026 | 15:18
  • 1517
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 41440
  • 184
Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

  • 23 яну 2026 | 15:50
  • 24442
  • 37
ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

  • 23 яну 2026 | 12:46
  • 57734
  • 149
Оксер 0:0 ПСЖ, начало на мача

Оксер 0:0 ПСЖ, начало на мача

  • 23 яну 2026 | 21:01
  • 632
  • 1
Феноменален Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №17

Феноменален Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №17

  • 23 яну 2026 | 15:58
  • 15753
  • 6
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 40882
  • 91