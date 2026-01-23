Николай Грязин е на 1,7 секунди от второто място в рали „Монте Карло“

Българският пилот Николай Грязин (Ланча, навигатор Константин Александров) завърши на трето място в WRC2 петъчните отсечки от рали „Монте Карло“, първи кръг от Световния рали шампионат.

Грязин е само на 1,7 секунди от другия ранен лидер Ерик Камий (Шкода), който от своя страна е на 39,6 секунди от водача Лео Росел (Ситроен).

Грязин започна деня на 4-о място, а в трите сутрешни отсечки се изкачи на втората позиция. Но във втората следобедна отсечка с дължина 28,7 километра Камий записа най-доброто време, а Грязин остана 4-и в етапа и Ерик мина пред него на второто място.

В последната отсечка за деня Грязин сви разликата с Камий от 4,1 на 1,7 секунди, като на финала французинът обясни, че предпочита да не поема повече рискове, тъй като иска да стигне до финала на състезанието.

Утре програмата на рали „Монте Карло“ включва само 4 отсечки, като тук са двете минавания на „Ла Бреол“ (29,93 км), както и етапът на трасето за Формула 1 по улиците на Монте Карло, който стартира в 19:30 часа българско време.