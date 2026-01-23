Популярни
Солберг продължава да води комфортно, Ожие почти догони Еванс за 2-то място

Солберг продължава да води комфортно, Ожие почти догони Еванс за 2-то място

Въпреки че записа само една етапна победа в следобедните три етапа от петъчния ден на рали „Монте Карло“, Оливър Солберг продължава да води комфортно в надпреварата, с която стартира сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC).

Пилотът на Тойота беше най-бърз единствено в първото изпитание след обедния сервиз, след което даде едно трето и едно второ време в следващите две, които бяха спечелени по доминантен начин от неговия съотборник Себастиен Ожие. По този начин Солберг съхрани голяма част от предимството си и в края на петъчния ден той води с 1:08.4 пред Елфин Еванс (Тойота).

Битката за второто място между Еванс и Ожие се заплете след двете поредни етапни на десеткрания победител в рали „Монте Карло“, който успя да се доближи на само 6.5 секунди от своя съотборник преди финалните два дни на надпреварата. След края на днешните етапи е почти гарантирано, че подиумът в неделя ще бъде оформен изцяло от пилоти на Тойота, тъй като заемащият четвъртото място представител на Хюндай Адриен Фурмо изостава с цели 3:50.3 от Ожие.

Фурмо загуби страшно много време по следобедните етапи, след като остана без ръчна спирачка още в първия етап след сервизната зона и това го затрудни чувствително в множеството обратни завои по отсечките. Французинът води с 1:00.1 пред съотборника си Тиери Нювил, който затъна в една канавка в началото на финалния етап за деня и това му коства над три минути преди феновете край пътя да го извадят от нея и той да продължи.

Новобранецът на М-Спорт Джон Армстронг се движи шести на 1:13.5 зад Нювил, след като и той не се размина без проблеми. Младият ирландецът загуби време в дългия близо 29 километра среден етап, в който той трябваше да спира, за да смени спукана гума.

Зад Армстронг на седмото място се движи Хейдън Падън (Хюндай), който изостава с 23.3 от ирландеца, а челната десетка зад новозеландеца оформиха лидерите в WRC2 Ерик Камий (Ситроен), Ерик Камий (Шкода) и Николай Грязин (Ланча).

Такамото Кацута (Тойота) потъна до 12-то място, след като изкара практически целите следобедни етапи без серво на волана след пилотска грешка и излитане от пътя. Японецът се движи на 42.9 зад Грегоар Мюнстер (М-Спорт), който също се сблъска с множество проблеми, включително загуба на серво на волана, от началото на надпреварата.

Рали „Монте Карло“, първи кръг за сезон 2026 в WRC, продължава утре с нови четири етапа с обща дължина от 77.61 състезателни километра. Денят ще стартира с три етапа в планините около Гап преди екипажите да се насочат към Монако за вечерния суперспециален етап, който ще използва части от пистата за Формула 1 в Княжеството.

Снимки: Imago

