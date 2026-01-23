Популярни
  • 23 яну 2026 | 13:53
  • 209
  • 0
Николай Грязин излезе втори в WRC2 в рали “Монте Карло”

Българският пилот Николай Грязин (Ланча Ипсилон, навигатор Константин Александров) записва успешно завръщане в челото на WRC2 в рали “Монте Карло”, първи кръг от WRC. Вчера Грязин удари колата си отзад вляво във втората отсечка и загуби първата позиция, като се срина до 4-ото място, на 7,6 секунди зад бившия европейски шампион Крис Инграм (Тойота Ярис).

Днес сутринта Грязин записа трето време в четвъртия етап, след това беше четвърти в петия и завърши втори в шестия, като беше най-постоянен от всички пилоти в челото. Трима различни пилоти пък спечелиха трите сутрешни отсечки - първата я взе Артур Пеламург (Хюндай), втората - Лео Росел (Ситроен) и третата - Роберто Запра (Шкода).

Солберг увеличи аванса си в рали "Монте Карло" до над минута, въпреки една спукана гума
Солберг увеличи аванса си в рали "Монте Карло" до над минута, въпреки една спукана гума

След първите три петъчни отсечки Росел-младши остава начело с 31,2 секунди аванс пред Грязин, който в последния сутрешен етап прескочи вчерашния лидер Ерик Камий (Шкода) и Дапра. Големите губещи днес се оказаха Камий, който остана едва 9-и в първата отсечка днес и загуби почти 50 секунди спрямо Пеламург в етапа, в който имаше 2 километра сняг и още 15 километра черен лед и Крис Инграм, който излетя от пътя и загуби време, докато се върне на трасето. Във втората отсечка Камий пак загуби време, тъй като  записа лек удар, след който колата му изгасна и му трябваха няколко секунди да продължи.

Грязин коментира, че е избрал да кара с две меки гуми и две с шипове, като не ги е кръстосал, а сложил меките отляво, а тези с шипове на десните колела и този баланс му харесва, въпреки че нивото на сцепление е много различно в левите и десните завои.

Петъчният ден в рали "Монте Карло" продължава следобед с вторите минавания на трите отсечки от сутринта, като най-дълга е петата - 28,7 километра.

Снимки: Imago

