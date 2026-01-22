Ще съдят директор на Реал Мадрид заради концерти на "Бернабеу"

Съдията, разследващ Реал Мадрид за предполагаеми екологични престъпления поради превишаване на допустимите нива на шум по време на концерти на стадион „Бернабеу“, предложи генералният директор на клуба Хосе Анхел Санчес и компанията, управляваща съоръжението - Real Madrid Estadio S.L.U., да бъдат изправени пред съда, тъй като са налице доказателства за престъпление.

В съдебно решение, до което агенция EFE получи достъп, съдия Моника Агире е постановила преобразуването на предварителното производство в съкратена процедура. В документа се посочва, че „съществуват доказателства за извършването на предполагаеми престъпни деяния“, по-конкретно престъпления срещу околната среда под формата на шумово замърсяване, пише “Ас”.

Делото е образувано след жалба, подадена от Асоциацията на съседите, засегнати от „Бернабеу“ (AVPB). В нея се твърди, че допустимите нива на шум, установени от общинските разпоредби, са били превишени по време на общо осемнадесет концерта и събития, проведени на „Бернабеу“ между 26 април и 8 септември 2024.

Списъкът включва концерти на изпълнители като Тейлър Суифт, Мануел Караско, Карол Джи и Duki, както и събития като La Velada del Año, организирано от стриймъра Ибай Янос.

El Bernabéu aclamando a Taylor Swift con un grito ensordecedor. Creo que algunos vecinos se han despertado en este momento. pic.twitter.com/hTyM8WzBCt — Javier Rubio Donzé (@Sr_Donze) May 29, 2024

Асоциацията-жалбоподател е представила като доказателство около 150 измервания на шума, извършени както от служители на община Мадрид, така и поръчани на инженерни компании. Твърди се също, че самата община е започнала няколко производства за налагане на санкции срещу организаторите на концертите, като са наложени глоби между 16 000 и 148 000 евро.

Според съдия Агире съдебното разследване е разкрило доказателства за престъпление. Въпреки това тя е отхвърлила искането за разследване на кмета на столицата Хосе Луис Мартинес-Алмейда и на общинския съветник по околната среда Борха Карабанте, срещу които също е била насочена жалбата.

Съдебното решение, датирано от 15 януари, дава десетдневен срок на частните обвинители и на прокуратурата да представят обвинителен акт с искане за започване на съдебен процес или за прекратяване на делото. Те могат също така „по изключение“ да поискат извършването на допълнителни следствени действия, които считат за „незаменими“.

Това решение се добавя към присъдата на Висшия съд на Мадрид (TSJM) от октомври, която, също след жалба от AVPB, потвърди спирането на строителните работи в близост до „Бернабеу“ за изграждането на два подземни паркинга и тунел.

От AVPB изразиха своята радост от повдигането на обвинение срещу Реал Мадрид, който според тях е нарушил закона по „очевиден“ начин, и подчертаха, че доказателствата срещу клуба са „съкрушителни“.

Председателят на асоциацията Енрике Мартинес де Асагра заяви пред EFE, че нивата на децибелите от концертите, предмет на жалбата, са „надхвърлили зоната на риск за здравето“ в „повече от сто случая“, което е „изключително сериозно“.