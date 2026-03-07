Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Мансфийлд
  3. Третодивизионният Мансфийлд ще се опита да затрудни Арсенал

Третодивизионният Мансфийлд ще се опита да затрудни Арсенал

  • 7 март 2026 | 06:30
  • 217
  • 0
Третодивизионният Мансфийлд ще се опита да затрудни Арсенал

Мансфийлд и Арсенал ще се изправят един срещу друг в мач от ФА Къп днес от 14:15 часа на стадион "Фийлд Мил". Домакините се подвизават в третото ниво на английския футбол, но ще се опитат да поднесат изненада срещу водача в Премиър лийг, който играе успешно на няколко фронта.

Мансфийлд влиза в този двубой след серия от колебливи резултати. Отборът записа две равенства в последните си два мача - 0:0 срещу Родъръм и 2:2 срещу АФК Уимбълдън. Преди това тимът претърпя две последователни загуби - 0:2 от Линкълн Сити и 0:1 от Блекпул. Единственият успех на Мансфийлд в последните пет мача дойде именно във ФА Къп, където отборът сензационно елиминира Бърнли с 2:1.

Арсенал е в отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет срещи. "Топчиите" победиха Брайтън с 1:0, Челси с 2:1 и разгромиха Тотнъм с 4:1. Единственото равенство беше 2:2 срещу Уулвърхамптън. В предишния кръг на ФА Къп Арсенал се наложи категорично над Уигън с 4:0.

Мансфийлд ще разчита на силната подкрепа на домакинските фенове, за да се противопостави на фаворита Арсенал. Отборът на Найджъл Клъф ще заложи на опитния Лиъм Робъртс на вратата, докато в нападение ще действат Тайлър Робъртс и Рис Оутс. Особено внимание заслужава Уил Еванс, който ще оперира зад двамата нападатели и ще бъде ключов за атакуващите действия на домакините.

Арсенал пристига с почти пълен състав, като Микел Артета вероятно ще даде шанс на Кепа Арисабалага на вратата вместо титулярния страж Давид Рая. Младият талант Майлс Люис-Скели ще получи възможност да стартира в средата на терена, докато в нападение Габриел Жезус ще води атаката, подпомаган от Нони Мадуеке и един измежду Леандро Тросар и Габриел Мартинели.

Мансфийлд ще се опита да повтори изненадващата си победа над Бърнли от предишния кръг на ФА Къп, докато Арсенал идва с амбицията да продължи силната си серия от мачове. "Топчиите" са в отлична форма в Премиър лийг и ще търсят успех и в турнира за купата. Разликата в класите е очевидна, но магията на ФА Къп често поднася изненади, което прави този двубой особено интригуващ.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Скаути от цяла Европа следят босненски талант

Скаути от цяла Европа следят босненски талант

  • 7 март 2026 | 03:46
  • 1067
  • 0
Автогол зарадва Беершот, Еди Йорданов не игра

Автогол зарадва Беершот, Еди Йорданов не игра

  • 7 март 2026 | 03:25
  • 740
  • 0
Отборът на Станислав Шопов записа втора поредна победа

Отборът на Станислав Шопов записа втора поредна победа

  • 7 март 2026 | 03:03
  • 732
  • 0
Тонислав Йорданов не влезе при победа на Кишварда

Тонислав Йорданов не влезе при победа на Кишварда

  • 7 март 2026 | 02:48
  • 538
  • 0
Поконьоли: Отборният дух ни изведе до успеха

Поконьоли: Отборният дух ни изведе до успеха

  • 7 март 2026 | 02:35
  • 467
  • 0
Конте: Де Бройне е в добро състояние, скоро и Мактоминей ще е здрав

Конте: Де Бройне е в добро състояние, скоро и Мактоминей ще е здрав

  • 7 март 2026 | 02:17
  • 673
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Черно море трябва да внимава с напредвидимия Септември

Черно море трябва да внимава с напредвидимия Септември

  • 7 март 2026 | 08:00
  • 235
  • 0
Завързан сблъсък във Враца

Завързан сблъсък във Враца

  • 7 март 2026 | 07:30
  • 609
  • 0
Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 23:56
  • 24982
  • 120
Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

  • 6 март 2026 | 23:25
  • 18419
  • 24
Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

  • 6 март 2026 | 23:53
  • 16925
  • 6
Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

  • 6 март 2026 | 19:50
  • 36118
  • 88