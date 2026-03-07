Третодивизионният Мансфийлд ще се опита да затрудни Арсенал

Мансфийлд и Арсенал ще се изправят един срещу друг в мач от ФА Къп днес от 14:15 часа на стадион "Фийлд Мил". Домакините се подвизават в третото ниво на английския футбол, но ще се опитат да поднесат изненада срещу водача в Премиър лийг, който играе успешно на няколко фронта.

Мансфийлд влиза в този двубой след серия от колебливи резултати. Отборът записа две равенства в последните си два мача - 0:0 срещу Родъръм и 2:2 срещу АФК Уимбълдън. Преди това тимът претърпя две последователни загуби - 0:2 от Линкълн Сити и 0:1 от Блекпул. Единственият успех на Мансфийлд в последните пет мача дойде именно във ФА Къп, където отборът сензационно елиминира Бърнли с 2:1.



Арсенал е в отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет срещи. "Топчиите" победиха Брайтън с 1:0, Челси с 2:1 и разгромиха Тотнъм с 4:1. Единственото равенство беше 2:2 срещу Уулвърхамптън. В предишния кръг на ФА Къп Арсенал се наложи категорично над Уигън с 4:0.

Мансфийлд ще разчита на силната подкрепа на домакинските фенове, за да се противопостави на фаворита Арсенал. Отборът на Найджъл Клъф ще заложи на опитния Лиъм Робъртс на вратата, докато в нападение ще действат Тайлър Робъртс и Рис Оутс. Особено внимание заслужава Уил Еванс, който ще оперира зад двамата нападатели и ще бъде ключов за атакуващите действия на домакините.



Арсенал пристига с почти пълен състав, като Микел Артета вероятно ще даде шанс на Кепа Арисабалага на вратата вместо титулярния страж Давид Рая. Младият талант Майлс Люис-Скели ще получи възможност да стартира в средата на терена, докато в нападение Габриел Жезус ще води атаката, подпомаган от Нони Мадуеке и един измежду Леандро Тросар и Габриел Мартинели.

Мансфийлд ще се опита да повтори изненадващата си победа над Бърнли от предишния кръг на ФА Къп, докато Арсенал идва с амбицията да продължи силната си серия от мачове. "Топчиите" са в отлична форма в Премиър лийг и ще търсят успех и в турнира за купата. Разликата в класите е очевидна, но магията на ФА Къп често поднася изненади, което прави този двубой особено интригуващ.

Снимки: Gettyimages