Шест тестови дни за Никола Цолов, той ще кара с №6?

В две тестови сесии по три дни ще участват пилотите във Формула 2 преди и след началото на новия сезон в Австралия в началото на март. Официалният сайт на шампионата, в който Никола Цолов ще кара с пълен сезон през 2026, публикува официалната програма на кампанията през 2026 и датите на двата теста.

Първият е от 17 до 19 февруари на пистата до Барселона, а вторият - от 25 до 27 март в Бахрейн, като и тази година календарът включва 14 състезателни уикенда - първият е в Мелбърн от 6 до 8 март, а последният - в Абу Даби от 4 до 6 декември.

Никола Цолов: Нямам търпение да се състезавам

Никола вече записа два кръга във Формула 2 в Катар и Абу Даби на финала на сезон 2025, като постигна подиум и първите си точки в новия за него шампионат, а преди това завърши като вицешампион във Формула 3.

За новия сезон съотборник на Никола в Кампос Рейсинг ще е мексиканецът Ноел Леон, а двете коли на испанския тим ще са с номера 5 и 6, като според сайта на Формула 2 Българския лъв ще получи №6 и предстои това да бъде потвърдено в официалните заявки на отборите за сезона. Интересното е, че по-рано в сайта на Формула 2 Никола фигурираше с №5, а Леон с №6, но изглежда, че е настъпила промяна.

Няколко седмици преди първия тест за 2026 във Формула 2 в шампионата има само едно свободно място - все още не се знае кой ще кара втората кола на Ван Амерсфорт Рейсинг, където вече е ангажиран Никола Вароне.

Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

