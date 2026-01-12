Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Никола Цолов: Нямам търпение да се състезавам

Никола Цолов: Нямам търпение да се състезавам

  • 12 яну 2026 | 15:59
  • 154
  • 0
Никола Цолов: Нямам търпение да се състезавам

Асът на българския автомобилен спорт в момента Никола Цолов коментира подготовката си за сезона във Формула 2 и призова българите да шофират по пътищата на страната разумно.

Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?
Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

„Почивката беше кратка, но тя приключи на 3 януари. Сега провеждам интензивна подготовка за новия сезон. Чувствам се готов и по-зрял, като вече нямам търпение да дойде момента, за да караме. Личният ми живот тук намаля много, но от друга страна се радвам, че мога да мотивирам много малки деца, които искат да влязат в спорта и карам да вярват, особено в моторспорта. Това за мен е огромна мотивация и ме прави щастлив. Надявам се да има още бързи български пилоти. Ако говорим обаче за българските шофьори по пътищата – трябва да наблегнем на безопасността. В крайна сметка е важно да стигнеш от точка А до точка Б, спечелването на минута или две не ти е от полза“, заяви Цолов.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Бенавидес поведе в рали "Дакар" след втора поредна етапна победа

Бенавидес поведе в рали "Дакар" след втора поредна етапна победа

  • 12 яну 2026 | 13:49
  • 263
  • 0
Рекордът на Шумахер, който никога няма да бъде подобрен

Рекордът на Шумахер, който никога няма да бъде подобрен

  • 12 яну 2026 | 13:30
  • 4493
  • 2
Може ли Тото Волф да загуби поста си начело на Мерцедес?

Може ли Тото Волф да загуби поста си начело на Мерцедес?

  • 11 яну 2026 | 21:11
  • 3117
  • 2
Кале Рованпера отпадна заради катастрофа в Нова Зеландия

Кале Рованпера отпадна заради катастрофа в Нова Зеландия

  • 11 яну 2026 | 20:44
  • 1353
  • 0
Малена Замфирова е "Млад спортист за пример", Никола Цолов я поздрави

Малена Замфирова е "Млад спортист за пример", Никола Цолов я поздрави

  • 11 яну 2026 | 20:27
  • 2345
  • 1
Алекс Дън разказа защо напусна академията на Макларън

Алекс Дън разказа защо напусна академията на Макларън

  • 11 яну 2026 | 19:05
  • 920
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

  • 12 яну 2026 | 15:50
  • 2570
  • 1
Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

  • 12 яну 2026 | 09:51
  • 27551
  • 19
Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

  • 12 яну 2026 | 10:57
  • 25836
  • 92
Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

  • 12 яну 2026 | 10:55
  • 11240
  • 9
Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

  • 12 яну 2026 | 15:08
  • 3609
  • 1
"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

  • 12 яну 2026 | 13:48
  • 4183
  • 6