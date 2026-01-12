Никола Цолов: Нямам търпение да се състезавам

Асът на българския автомобилен спорт в момента Никола Цолов коментира подготовката си за сезона във Формула 2 и призова българите да шофират по пътищата на страната разумно.

„Почивката беше кратка, но тя приключи на 3 януари. Сега провеждам интензивна подготовка за новия сезон. Чувствам се готов и по-зрял, като вече нямам търпение да дойде момента, за да караме. Личният ми живот тук намаля много, но от друга страна се радвам, че мога да мотивирам много малки деца, които искат да влязат в спорта и карам да вярват, особено в моторспорта. Това за мен е огромна мотивация и ме прави щастлив. Надявам се да има още бързи български пилоти. Ако говорим обаче за българските шофьори по пътищата – трябва да наблегнем на безопасността. В крайна сметка е важно да стигнеш от точка А до точка Б, спечелването на минута или две не ти е от полза“, заяви Цолов.